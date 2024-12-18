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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi sonucu hayat normale dönüyor: Şam'dan Halep'e ilk uçak seferi başladı

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi sonucu hayat normale dönüyor: Baas rejiminin 8 Aralık'ta çökmesiyle birlikte uçuşlara kapanan Şam Havalimanı, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeniden hizmete başladı.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi sonucu hayat normale dönüyor: Şam'dan Halep'e ilk uçak seferi başladı
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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam Uluslararası Havalimanı yeniden faaliyete geçerken, Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı yeni dönemde Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e ilk seferini düzenliyor.

Baas rejiminin 8 Aralık'ta çökmesiyle birlikte uçuşlara kapanan Şam Havalimanı, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeniden hizmete başladı.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi sonucu hayat normale dönüyor: Şam'dan Halep'e ilk uçak seferi başladı

Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, rejim sonrası ilk seferini ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'e yapmak üzere Şam'dan havalandı. Havalimanının yeniden açılışı, büyük ilgiyle takip edildi.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi sonucu hayat normale dönüyor: Şam'dan Halep'e ilk uçak seferi başladı

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi sonucu hayat normale dönüyor: Şam'dan Halep'e ilk uçak seferi başladı

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi sonucu hayat normale dönüyor: Şam'dan Halep'e ilk uçak seferi başladı

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi sonucu hayat normale dönüyor: Şam'dan Halep'e ilk uçak seferi başladı

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.

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Kaynak:AA

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