Benzin ve motorine zam var mı? 22 haziran akaryakıt fiyatları

Kamuoyu, güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatlarının ne kadar? Benzine zam var mı?

YAYINLAMA
Google News
Benzin ve motorine zam var mı? 22 haziran akaryakıt fiyatları

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları, Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte gündemde kalıyor. Zam, 21 Haziran Cuma gününden itibaren benzinde 1 lira 81 kuruş ve motorinde 1 lira 79 kuruş olarak bekleniyordu.

Gelecek hafta pazartesi veya salı gününden itibaren zam yapılacağı tahmin ediliyor. Temmuz ayında gerçekleşecek olan ÖTV zammı şu anda tüm dikkati çekiyor.

Yeni vergi paketi geliyor! Asgari gelir vergisi nedir?Yeni vergi paketi geliyor! Asgari gelir vergisi nedir?

İslam Memiş altın için net konuştu! Kuyumcularda kuyruk olacakİslam Memiş altın için net konuştu! Kuyumcularda kuyruk olacak

Yazın uyuyamayanlar! 6 adımda uykuya dalınYazın uyuyamayanlar! 6 adımda uykuya dalın

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı tarafından alınan bir kararla, maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırıldı ve 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında artırıldı.

22 Haziran Cumartesi günü İstanbul Avrupa yakası benzin fiyatları şu şekildedir:

Bir litre benzinin fiyatı 40,26 TL.

Bir litre motorinin fiyatı 40,65 TL'dir.

Bir litre LPG için 20.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda Benzin Fiyatları

Bir litre benzinin fiyatı 40,14 TL.

Bir litre motorinin maliyeti 40,56 TL'dir.

Bir litre LPG için 19.64 TL

Ankara'da Benzin Fiyatları

Bir litre benzinin fiyatı 41,24 TL.

Bir litre motorin için 41.63 TL

Bir litre LPG için 20.19 TL

İzmir'de Benzin Fiyatları

Bir litre benzin 41,52 TL.

Bir litre motorinin fiyatı 42,00 TL'dir.

Bir litre LPG'nin fiyatı 19.89 TL'dir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sağlık personelleri alınacak! 81 ilde Acil Tıp Teknisyenleri, Hemşireler, Eczacılar, hasta karşılama görevlisi alımı
Sağlık personelleri alınacak! 81 ilde Acil Tıp Teknisyenleri, Hemşireler, Eczacılar, hasta karşılama görevlisi alımı
Bayram tatilinin acı senaryosu! Acı bilançoyu bakan Yerlikaya açıkladı
Bayram tatilinin acı senaryosu! Acı bilançoyu bakan Yerlikaya açıkladı
Bodrum’da ki mekanların fiyatları yok artık dedirtti! Tek kalemde 394 bin TL hesap geldi
Bodrum’da ki mekanların fiyatları yok artık dedirtti! Tek kalemde 394 bin TL hesap geldi
Hac vazifesi için Mekke’ye gitmişlerdi: Ölü sayısı 1000’i geçti…
Hac vazifesi için Mekke’ye gitmişlerdi: Ölü sayısı 1000’i geçti…
Son Haberler
Portekiz – Türkiye maçı öncesi itiraf: Kerem Aktürkoğlu’ndan gol açıklaması
Portekiz – Türkiye maçı öncesi itiraf: Kerem Aktürkoğlu’ndan gol açıklaması
Benzin ve motorine zam var mı? 22 haziran akaryakıt fiyatları
Benzin ve motorine zam var mı? 22 haziran akaryakıt fiyatları
Yazın uyuyamayanlar! 6 adımda uykuya dalın
Yazın uyuyamayanlar! 6 adımda uykuya dalın
Altın yükseldi mi? 22 haziran güncel altın fiyatları
Altın yükseldi mi? 22 haziran güncel altın fiyatları
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalktı mı? Kira zam sınırı uzadı mı?
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalktı mı? Kira zam sınırı uzadı mı?
Devlet dairesine personel alınacak! En az ilkokul mezunu personel alımı
Devlet dairesine personel alınacak! En az ilkokul mezunu personel alımı
Çok Okunanlar
Yeni vergi paketi geliyor! Asgari gelir vergisi nedir?
Yeni vergi paketi geliyor! Asgari gelir vergisi nedir?
Altın yükseldi mi? 22 haziran güncel altın fiyatları
Altın yükseldi mi? 22 haziran güncel altın fiyatları
Sağlık personelleri alınacak! 81 ilde Acil Tıp Teknisyenleri, Hemşireler, Eczacılar, hasta karşılama görevlisi alımı
Sağlık personelleri alınacak! 81 ilde Acil Tıp Teknisyenleri, Hemşireler, Eczacılar, hasta karşılama görevlisi alımı
Yazın uyuyamayanlar! 6 adımda uykuya dalın
Yazın uyuyamayanlar! 6 adımda uykuya dalın
Şeriat nedir, Şeriat hangi ülkelerde var?
Şeriat nedir, Şeriat hangi ülkelerde var?
Diamond Tema kimdir, Neden Türkiye’ye gelmiyor?
Diamond Tema kimdir, Neden Türkiye’ye gelmiyor?
Yorumlananlar