Benzin ve motorine zam var mı? 22 haziran akaryakıt fiyatları

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları, Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte gündemde kalıyor. Zam, 21 Haziran Cuma gününden itibaren benzinde 1 lira 81 kuruş ve motorinde 1 lira 79 kuruş olarak bekleniyordu.

Gelecek hafta pazartesi veya salı gününden itibaren zam yapılacağı tahmin ediliyor. Temmuz ayında gerçekleşecek olan ÖTV zammı şu anda tüm dikkati çekiyor.

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16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı tarafından alınan bir kararla, maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırıldı ve 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında artırıldı.

22 Haziran Cumartesi günü İstanbul Avrupa yakası benzin fiyatları şu şekildedir:

Bir litre benzinin fiyatı 40,26 TL.

Bir litre motorinin fiyatı 40,65 TL'dir.

Bir litre LPG için 20.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda Benzin Fiyatları

Bir litre benzinin fiyatı 40,14 TL.

Bir litre motorinin maliyeti 40,56 TL'dir.

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Bir litre LPG için 19.64 TL

Ankara'da Benzin Fiyatları

Bir litre benzinin fiyatı 41,24 TL.

Bir litre motorin için 41.63 TL

Bir litre LPG için 20.19 TL

İzmir'de Benzin Fiyatları

Bir litre benzin 41,52 TL.

Bir litre motorinin fiyatı 42,00 TL'dir.

Bir litre LPG'nin fiyatı 19.89 TL'dir.