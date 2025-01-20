Kocaeli'de akıl almaz vahşet! Ormanlık alanda, dili ve kulakları kesilmiş halde bulundu!

Kocaeli'de akıl almaz vahşet! Ormanlık alanda, dili ve kulakları kesilmiş halde cesedi bulundu! İşte, haberle ilgili önemli ayrıntılar....

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda kulakları ve dili kesilmiş halde bulunan 35 yaşındaki İsa Turgut hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Suadiye mahallesinde meydana geldi.

DİLİ VE KULAKLARI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Okçapınar mevkiinde dili ve kulakları kesilmiş halde bulunan 35 yaşındaki İsa Turgut, özel bir hastaneye kaldırıldı.

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Turgut'un yakınları da hastaneye akın etti.

BAŞINA BALTAYLA VURULMUŞ, VÜCUDUNDA KESİKLER DE VAR

İsa Turgut'un başına baltayla vurulduğu, vücudunun bazı yerlerinde de kesikler olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri İsa Turgut'un bulunduğu ormanlık alanda olay yeri incelemesi yaptı.

Jandarma, zanlı veya zanlıların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

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