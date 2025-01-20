Son dakika! Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı!
Son dakika! Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı.
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Son dakika: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin harekete geçti.
Özdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açıldı.
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