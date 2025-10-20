Pendikspor ile Vanspor deplasman maçını 1-1 berabere bitirdi!

Trendyol 1. Lig 10. Hafta karşılaşmasında temsilcimiz ATKO Grup Pendikspor, deplasmanda karşılaştığı Vanspor ile 1-1 berabere kaldı.

ATKO Grup Pendikspor, deplasmanda karşılaştığı Vanspor ile 1-1 berabere kaldı. Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan maçta Pendikspor, seyir zevki yüksek güzel bir oyun ortaya koydu. 90 dakika boyunca sürekli atak oynayan, gol kovalayan, rakip ceza sahasında sıkça topla buluşan bir performans sergileyen Pendikspor, bu oyunuyla göz doldurdu.

Karşılaşmanın 37 dakikasında Pendikspor ceza sahasında oluşan karambolde Ivan Cedric, topu ağlara göndererek Vanspor’u 1-0 öne geçirdi.

İlkyarı bu golle ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

İkinci yarıya da baskılı bir oyunla başlayan ekibimiz, oyunu rakip sahaya yıktı. Ev sahibi Vanspor ise skoru korumak için kapanarak, kontrataklarla Pendikspor kalesinde tehlike oluşturmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

Temsilcimiz Pendikspor aradığı golü karşılaşmanın 85. Dakikasında, Yiğit Fidan’ın ceza sahası üzerinden yaptığı mükemmel bir vuruşuyla buldu ve skoru 1-1'e getirdi.

Beraberlik golünden 3 dakika sonra Djordje Denic, ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı. Pendikspor kalan dakikalarda 10 kişi mücadele etti.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 beraberlikle bitti

Bu sonuçla Pendikspor, Van deplasmanından 1 puanla dönerken, puanını da 19’a yükseltti.