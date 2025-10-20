  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Görenler şaştı kaldı: Umrede ilginç görüntüler sosyal medyada viral oldu!

Görenler şaştı kaldı: Umrede ilginç görüntüler sosyal medyada viral oldu!

Görenler şaştı kaldı: Umre ziyaretinde bulunan bir adamın kafasına ansızın bir güvercin konması, sosyal medyada büyük ilgi gördü...

Görenler şaştı kaldı: Umrede ilginç görüntüler sosyal medyada viral oldu!
Yayınlanma:

Görenler şaştı kaldı: Umrede ilginç görüntüler sosyal medyada viral oldu!

Görenler şaştı kaldı: Umre ziyaretinde bulunan bir adamın kafasına ansızın bir güvercin konması, sosyal medyada büyük ilgi gördü...

Görenler şaştı kaldı: Umrede ilginç görüntüler sosyal medyada viral oldu!

Umre sırasında kafasına güvercin konan adamın tebessüm ettiği anlar, "ilahi huzur" yorumlarıyla sosyal medyada gündem oldu ve milyonlarca kez izlendi.

Görenler şaştı kaldı: Umrede ilginç görüntüler sosyal medyada viral oldu!

Umre ziyaretinde bulunan bir adamın kafasına ansızın bir güvercin konması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görenler şaştı kaldı: Umrede ilginç görüntüler sosyal medyada viral oldu!

Görüntülerde adamın, kuşun başına konduğu anda tebessüm ederek sakinliğini koruduğu ve adeta manevi bir huzur hissettiği görülüyor. O anlar kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Zeka testi sosyal medyayı salladı! Sizce kaplanlar arasındaki kedi nerede?Zeka testi sosyal medyayı salladı! Sizce kaplanlar arasındaki kedi nerede?

Son dakika... Diploma davasında Ekrem İmamoğlu hakim karşısında: Duruşma öncesi olay!Son dakika... Diploma davasında Ekrem İmamoğlu hakim karşısında: Duruşma öncesi olay!

GSS affı geliyor: vatandaşların borçları siliniyor, kimler yararlanabilecek işte detaylar...GSS affı geliyor: vatandaşların borçları siliniyor, kimler yararlanabilecek işte detaylar...

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Magazin
İki kızının testi pozitif çıktı: Defne Samyeli'den olay sözler!
İki kızının testi pozitif çıktı: Defne Samyeli'den olay sözler!
Fatih Ürek'ten kötü haber: Ürek felç mi kalacak? Beyin sapında hasar iddiası!
Fatih Ürek'ten kötü haber: Ürek felç mi kalacak? Beyin sapında hasar iddiası!
Hayat tesadüfleri sever: İşte kariyerlerini tesadüf eseri kazanan o ünlüler!
Hayat tesadüfleri sever: İşte kariyerlerini tesadüf eseri kazanan o ünlüler!
Fatih Ürek'in durumu kötü: Dostları ve sevenleri hastaneye akın etti!
Fatih Ürek'in durumu kötü: Dostları ve sevenleri hastaneye akın etti!
Adnan Oktar'ın kediciklerle keyif çattığı villa tepeden tırnağa değişti: İşte son hali
Adnan Oktar'ın kediciklerle keyif çattığı villa tepeden tırnağa değişti: İşte son hali
Irmak Ünal'dan sevenlerini üzen itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum
Irmak Ünal'dan sevenlerini üzen itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum
Uyuşturucu operasyonunda ifade vermişti: Hadise'nin aylık geliri ortaya çıktı!
Uyuşturucu operasyonunda ifade vermişti: Hadise'nin aylık geliri ortaya çıktı!