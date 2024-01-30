Kırşehir'de çatıya çıkan genç izleyenlere dehşeti yaşattı!

Kırşehir'de, apartmanın çatısına çıkan genç yürekleri ağıza getirdi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan şahıs elindeki bıçakla kendi boğazını kesmeye çalıştı.

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Kırşehir'de çatıya çıkan genç izleyenlere dehşeti yaşattı!

Kırşehir'de, iddiaya göre, psikolojik sorunları olan şahıs elinde bıçakla çatıya çıktı. Şahsın elindeki bıçakla boğazını kesmeye çalışması görenleri korkuttu.

ÇATIYA ÇIKAN ŞAHIS ELİNDEKİ BIÇAĞI KENDİ BOĞAZINA DAYADI

Olay, Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sıkıntılar yaşayan H.İ.; Hamiyet Mahallesi'nde bir apartmanın çaltısına elinde bıçakla çıkarak kendini öldürmekle çevrede bulunanları tehdit etti. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde H.İ., elindeki bıçağı boğazına ve karnına götürerek kendine zarar vermeye çalıştı. Polisin uzun süreli ikna çalışmasının ardından çatıdan indirilen H.İ., sağlık kontrolü için İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kırşehir'de çatıya çıkan genç izleyenlere dehşeti yaşattı!

Kırşehir'de çatıya çıkan genç izleyenlere dehşeti yaşattı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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