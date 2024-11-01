Kırmızı kart görmüştü! Mourinho'nun cezası açıklandı

UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

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FENERBAHÇE DE CEZA ALDI



Fenerbahçe ise 58 bin euro ceza aldı. Mourinho, AZ Alkmaar maçında takımını sahada yönetmeyecek.