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Kırmızı kart görmüştü! Mourinho'nun cezası açıklandı

UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya bir maç ceza verdi.

Kırmızı kart görmüştü! Mourinho'nun cezası açıklandı
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UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

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FENERBAHÇE DE CEZA ALDI

Fenerbahçe ise 58 bin euro ceza aldı. Mourinho, AZ Alkmaar maçında takımını sahada yönetmeyecek.

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