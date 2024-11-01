Kırmızı kart görmüştü! Mourinho'nun cezası açıklandı
UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya bir maç ceza verdi.
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UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.
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FENERBAHÇE DE CEZA ALDI
Fenerbahçe ise 58 bin euro ceza aldı. Mourinho, AZ Alkmaar maçında takımını sahada yönetmeyecek.
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