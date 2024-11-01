Pidenin içinden çıkan şok etti! Pide harcına onu bile koymuşlar

Gıda sahteciliğine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı, numuneler alarak laboratuvar testlerini aralıksız sürdürüyor. Taklit-tağşiş gıda listelerini düzenli olarak yayınlayan hükümet, bunu yapmaya devam ediyor.

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31 Ekim 2024 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi web sitesi, gıda taklitlerini ve tağşişlerini ifşa etmeyi sürdürdü. Listeye Denizli'den bir firma da girdi. Pamukkale ilçesinde bir pideciden alınan pide harcı numunesinde dana eti ve yağı, domates, soğan, biber, maydanoz ve tuzun yanı sıra sakatat bulundu.



16 Ekim 2024 tarihinde Bakanlık tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş gıda listesinde Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren iki yağ fabrikası da vardı. Satışa sunulan zeytinyağlarından alınan numunelerin analizi, sızma zeytinyağına tohum yağılarının karıştırıldığını gösterdi.