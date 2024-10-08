Aralıksız hapşıran Benazir Aydın'dan üzücü haber: Hapşırığın sebebi bakın neymiş

Batman'da yaşayan Benazir Aydın isimli genç kadın, yakalandığı hapşırık nedeniyle zor günler yaşıyor. 20 gündür hapşırma nöbetleri kesilmeyen Aydın'a, tedavi altına alındığı 5 günde çok sayıda tetkik yapıldı.

Batman'da yaşayan Benazir Aydın isimli genç kadın, ilginç bir hastalıkla boğuşuyor. Bir anda hapşırmaya başlayan Aydın, aralıksız şekilde hapşırmaya devam etti. Çareler arayan Aydın ve ailesi, hastaneye gitmelerine rağmen çözüm bulamadı.

20 gündür aralıksız şekilde hapşırmaya devam eden kadın, hastanede serum takılarak eve gönderilmişti.

Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 20 gündür hapşırma nöbetleri kesilmeyen Aydın'a, tedavi altına alındığı 5 günde çok sayıda tetkik yapıldı.

YEMEK YİYEMİYOR, SADECE DOKTOR MÜDAHALESİYLE UYUYABİLİYOR!

24 yaşında ve 2 çocuğu bulunan Benazir Aydın 18 Eylül'den bu yana durmadan hapşırıyor. Sık sık hastaneye başvuran kadın bir çare bulamamıştı. Son olarak Ankara'ya sevk edilen kadının nöbetlerinin yeniden başladığı ve yemek bile yiyemediği, uyuyamadığı ortaya çıktı. Genç kadın ancak enjeksiyon tedavisiyle sinir sistemi rahatlatılarak uyutulabiliyor. . Aydın, farklı branşlardan hekimlerce muayene edildi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi doktorları araştırmalarını sürdürüyor.

Benazir'in Aydın'ın yakını Vedat Aydın, “Hastanın durumunu söyledik. 12 gün boyunca sürekli hastaneye gidip geliyorduk. Kendisine serum veriliyordu. Normal bir şey diyerek bizi tekrar eve gönderiyorlardı. Biz kaldıramaz hale geldik. Kalbi üç kere tekleyince Allah korusun kalbi durabilir dedik. Sağlık Bakanlığı biz gerekeni yapacağız dedi ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkini gerçekleştirdik” dedi.

Aydın, yengesi Benazir Aydın'ın Ankara'daki tedavisinin 3 gündür devam ettiğini ifade ederek, “Durumu hala aynı, enjeksiyon yaptılar. Tahlillerine baktılar. Az önce MR'dan çıktık. Sağ olsun ilgileniyorlar ama hastamızın durumu hala aynı, hapşırığı devam ediyor. Biz bu hastalığa bir çare bulunmasını istiyoruz. Artık iyileşmesini istiyoruz. Bu durumu artık kaldıramaz hale geldik. Allah korusun başına bir şey gelirse biz ne yaparız? Doktorlar kendisine ilaç veriyor. Yemek yiyemezse sıvı ile beslenmeye başlanacak. Su verdiğimiz zaman bile hapşırıktan dolayı suyu çıkarıyor. Ancak serumla uyuyabiliyor” ifadelerini kullandı.

Benazir Aydın'ın hapşırmaktan dolayı rahat bir şekilde iletişime geçemediğini dile getiren Aydın, "Çocukları görüntülü aradıkları zaman annelerini o şekilde görmesinler diye görüştürmüyoruz. Küçük çocuğu durumu çok fazla anlamıyor ama kızı durumun farkında, anlıyor. Sürekli ‘Benim annem nerede? Durumu nasıl?' diye soruyor. Kandırmaya çalışıyoruz ama kendisi durumu anlıyor. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık” diye konuştu.

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SEBEBİ ENFEKSİYON SONRASI NÖROLOJİK SENDROM

İki çocuğu bulunan 24 yaşındaki genç kadına iş insanı Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan yardım etti.

Nöroloji uzmanı Sevda Sarıkaya, durmadan hapşırma hastalığının enfeksiyon sonrası gelişebildiğini ve çok nadir olduğunu söyledi. Sarıkaya bunun öğretici bir vaka olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı'na da şu sözlerle çağrı yaptı:

"Enfeksiyon sonrası gelişen nörolojik bir sendrom bu. Çok çok nadirdir. Teksas’ta bir çocukta 2015’de gelişmişti. Ona PANDAS tanısı kondu. Sağlık Bakanlığı kapsamlı bir araştırma merkezine yatırmalı. Çok öğretici bir vaka bu."

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