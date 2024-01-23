Kırgızistan depreminde son durum: Enkaz, yaralı ve ölüler…

Salı günü erken saatlerde Çin-Kırgızistan sınırı boyunca 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. TSİ deprem 22 Pazartesi akşam saatlerinde yaşandı. Günün ilk ışıklarıyla beraber bilançolar netleşti. İşte depremle ilgili son durum…

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Kırgızistan depreminde son durum: Enkaz, yaralı ve ölüler…

Çin'in deprem ajansı, depremin uzak Sincan eyaletinde yaşandığını aktardı. Wushi İlçesinin dağlık sınır bölgesinde 22 kilometre derinlikte meydana geldiğini söyledi.

Merkez üssüne 20 kilometre mesafede en az beş köy bulunmaktadır. Deprem Urumçi, Kaşgar, Korla ve Yining'in yanı sıra çevre bölgelerde de hissedildi. Depremi ayrıca bölgedeki birçok ülkede hissetti.

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ÖLÜ SAYISI ÜÇ OLARAK AÇIKLANDI

Çin'in Deprem İdaresi, Deprem Yardım Merkezi Ofisi ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ile birlikte acil müdahale hizmetlerini derhal etkinleştirdiğini ve yerel kurtarma çabalarına rehberlik etmek için bir grup gönderdiğini söyledi.

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7.1 büyüklüğündeki depremin ardından üç kişinin öldürüldüğü bildirildi. Devlet yayın kuruluşu CCTV, beş ve üzeri yaralı olduğu aktarıldı.

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TAHLİYELER SÜRÜYOR

Xinhua'ya göre, güçlü sarsıntılar iki evin çökmesine ve merkez üssü yakınlarındaki iki büyük elektrik hattının çökmesine neden oldu. Fakat elektrik sıkıntısı anında çözüldü.

Devlet medyasında çıkan haberlere göre 12.400'den fazla kişi kurtarıldı ve tahliye edildi. Öte yandan ilk depremden bu yana birden fazla artçı şok hissedildi.

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