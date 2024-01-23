Kırgızistan depreminde son durum: Enkaz, yaralı ve ölüler…

Çin'in deprem ajansı, depremin uzak Sincan eyaletinde yaşandığını aktardı. Wushi İlçesinin dağlık sınır bölgesinde 22 kilometre derinlikte meydana geldiğini söyledi.

Merkez üssüne 20 kilometre mesafede en az beş köy bulunmaktadır. Deprem Urumçi, Kaşgar, Korla ve Yining'in yanı sıra çevre bölgelerde de hissedildi. Depremi ayrıca bölgedeki birçok ülkede hissetti.

İnsan hakları örgütleri ayakta! ABD'de zehirli iğneyle idam edilemeyen mahkum, bu kez çok zehirli bir gazla idam edilecek!

ÖLÜ SAYISI ÜÇ OLARAK AÇIKLANDI

Çin'in Deprem İdaresi, Deprem Yardım Merkezi Ofisi ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ile birlikte acil müdahale hizmetlerini derhal etkinleştirdiğini ve yerel kurtarma çabalarına rehberlik etmek için bir grup gönderdiğini söyledi.

ABD Başkan adayı Vivek Ramaswamy 2024 ABD seçimlerinden çekildiğini duyurdu!

7.1 büyüklüğündeki depremin ardından üç kişinin öldürüldüğü bildirildi. Devlet yayın kuruluşu CCTV, beş ve üzeri yaralı olduğu aktarıldı.

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Xinhua'ya göre, güçlü sarsıntılar iki evin çökmesine ve merkez üssü yakınlarındaki iki büyük elektrik hattının çökmesine neden oldu. Fakat elektrik sıkıntısı anında çözüldü.

Devlet medyasında çıkan haberlere göre 12.400'den fazla kişi kurtarıldı ve tahliye edildi. Öte yandan ilk depremden bu yana birden fazla artçı şok hissedildi.

Haberin Devamı

Bakan Işıkhan'dan emeklilere büyük müjde! SSK ve BAĞ-KUR emekli zam oranının yüzde 49.25 olduğunu açıkladı