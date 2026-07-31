Türkiye genelinde internet krizi! TürkNet'te neden kesinti oldu? Dev şirketten açıklama geldi!

Türkiye genelinde TürkNet kullanıcıları geniş çaplı internet erişim sorunu yaşadı. Kesinti nedeniyle binlerce abone internete bağlanamazken, mobil uygulama ve çağrı merkezine erişimde de sorun yaşandığı bildirildi. TürkNet'te neden kesinti oldu? Dev şirketten açıklama geldi...

Şirketten yapılan açıklamada "Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye genelinde TürkNet kullanıcıları, internet erişiminde yaşanan geniş çaplı kesinti nedeniyle bağlantı sorunu yaşıyor. Kesintiden etkilenen binlerce abone, sabit internet hizmetine erişemezken TürkNet'in mobil uygulamasının da kullanılamadığı bildiriliyor.

ÇAĞRI MERKEZİNE DE ULAŞILAMIYOR

İnternet erişim sorununun ardından kullanıcılar, müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeye çalıştı. Ancak çok sayıda abone, çağrı merkezine ulaşamadıklarını ve telefon hatlarının yanıt vermediğini ifade etti.

SOSYAL MEDYADA ŞİKAYETLER ARTTI

Kesintinin ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı, hem internet bağlantısının kesildiğini hem de müşteri hizmetlerine erişemediklerini belirten paylaşımlar yaptı. Sorunun Türkiye genelindeki aboneleri etkilediği öne sürüldü.

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RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TürkNet'ten yaşanan kesintiyle ilgili resmi açıklamada geldi. X hesabından yapılan açıklamada "Değerli kullanıcılarımız, Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

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