Gülistan Doku davasında yeni gelişme: 5 şüpheli daha tutuklandı! Aramada kadın çorabı detayı dikkat çekti...

Gülistan Doku davasında 5 şüpheli daha tutuklandı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli'deki aramalar sürerken, jandarma ekipleri bölgede bir kadın çorabı buldu.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında haklarında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkan 19 şüpheliden; dün 4'ü hakkında tutuklama kararı verildi, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Bu günde Erzurum Adliyesi'nde devam eden adli işlemlerde; 5 polis hakkında tutuklama ve 1 kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı çıktı.

Öte yandan, 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri halen sürüyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gülistan Doku soruşturması titizlikle devam ediyor. Gülistan Doku’nun cansız bedeninin bulunması için Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT), Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK), Komando Birlikleri Rostan-Dinar mevkisinde geniş bir alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Jandarma timleri arazi taramasında yeraltı görüntüleme cihazıyla da arama yapıyor.

"POLİSLERDEN BİRİ GÜLİSTAN'IN HASTANE BARKODUNU VİYADÜĞE BIRAKTI"

TV100'ün haberine göre, dün tutuklanan polislerden bir tanesi Gülistan'ın hastane barkodunu Sarı Saltuk Viyadüğü'nde Gülistan'ın oturduğu noktaya bıraktı. Kağıdın 14 gün sonra çıkarıldığı, Gülistan'ın intihar ettiği izlenimini vermek için ellerinden geleni yaptıkları ama bunu yaparken Gülistan'a ne olduğu konusunda her şeyi yok ettikleri öne sürüldü.

GÜLİSTAN'IN ARANDIĞI BÖLGEDE KADIN ÇORABI BULUNDU

Canlı yayında arama çalışmalarının yapıldığı bölgede kadın çorabı bulundu. Muhabir Canan Altıntaş, "Jandarma ekipleri saha taraması sırasında şüpheli bir nokta buldu. Bir kadın çorabı bulundu." dedi.

Çorabın delil torbasına konulduğu öğrenilirken, aramada şüpheli görülen her şeyin tek tek incelendiği aktarıldı.

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