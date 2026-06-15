  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. Kılıçdaroğlu son hamlesini yaptı! 2 isim tabeladan kaldırıldı, odaları boşaltıldı...

Kılıçdaroğlu son hamlesini yaptı! 2 isim tabeladan kaldırıldı, odaları boşaltıldı...

CHP grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri CHP Grup Başkanvekili odalarından çıkarıldı. Çıkarılma işleminin hafta sonu yapıldığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu son hamlesini yaptı! 2 isim tabeladan kaldırıldı, odaları boşaltıldı...
Yayınlanma:

Kılıçdaroğlu son hamlesini yaptı! 2 isim tabeladan kaldırıldı, odaları boşaltıldı...

CHP grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri CHP Grup Başkanvekili odalarından çıkarıldı. Çıkarılma işleminin hafta sonu yapıldığı öğrenildi.

en.webp

CHP grup Başkanvekilleri Mutlak Butlan kararından sonra CHP Genel Merkez Yönetimi 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.
CHP Merkez Yönetimi bu konuda TBMM Başkanlığı’na bir yazı göndermişti.

Bu yazı doğrultusunda CHP grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri Grup Başkanvekili odalarından kaldırıldı.

Kaynak: Haber7

ABD-İran savaşı tamamen bitti mi? Türk siyasilerden peş peşe açıklamalarABD-İran savaşı tamamen bitti mi? Türk siyasilerden peş peşe açıklamalar

ABD-İran anlaşması sonrası piyasalar takla attı: Altın yükselişe geçti petrol çakıldı!ABD-İran anlaşması sonrası piyasalar takla attı: Altın yükselişe geçti petrol çakıldı!

Resmen tehdit etti: Trump'tan anlaşma sonrası kritik açıklama!Resmen tehdit etti: Trump'tan anlaşma sonrası kritik açıklama!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır tepkisi: İsminlerini dahil sildirdi!
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır tepkisi: İsminlerini dahil sildirdi!
Özgür Özel'den son dakika açıklama: Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel'den son dakika açıklama: Yarın grup toplantısı yapmayacak
Partisiz kalan Özgür Özel'e bakın nereden teklif var?
Partisiz kalan Özgür Özel'e bakın nereden teklif var?
Özgür Özel beklemediği yerden darbe yedi! Destekçileri arasında çözülmeler başladı
Özgür Özel beklemediği yerden darbe yedi! Destekçileri arasında çözülmeler başladı
Muharrem İnce'den Ögür Özel'e şok gönderme! Özel, ''Kendi üstüme alınmadım, herhalde Kemal Bey'e söylüyor..."
Muharrem İnce'den Ögür Özel'e şok gönderme! Özel, ''Kendi üstüme alınmadım, herhalde Kemal Bey'e söylüyor..."
CHP’de kurultay için kollar sıvandı: Gözler eylül ayında, ihraçlar devam edecek mi, yeni parti kurulacak mı?
CHP’de kurultay için kollar sıvandı: Gözler eylül ayında, ihraçlar devam edecek mi, yeni parti kurulacak mı?
Özgür Özel 'Yeni parti kurulacak mı?' sorusuna son noktayı koydu!
Özgür Özel 'Yeni parti kurulacak mı?' sorusuna son noktayı koydu!