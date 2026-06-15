Kılıçdaroğlu son hamlesini yaptı! 2 isim tabeladan kaldırıldı, odaları boşaltıldı...
CHP grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri CHP Grup Başkanvekili odalarından çıkarıldı. Çıkarılma işleminin hafta sonu yapıldığı öğrenildi.
Kılıçdaroğlu son hamlesini yaptı! 2 isim tabeladan kaldırıldı, odaları boşaltıldı...
CHP grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri CHP Grup Başkanvekili odalarından çıkarıldı. Çıkarılma işleminin hafta sonu yapıldığı öğrenildi.
CHP grup Başkanvekilleri Mutlak Butlan kararından sonra CHP Genel Merkez Yönetimi 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.
CHP Merkez Yönetimi bu konuda TBMM Başkanlığı’na bir yazı göndermişti.
Bu yazı doğrultusunda CHP grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın isimleri Grup Başkanvekili odalarından kaldırıldı.
Kaynak: Haber7
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