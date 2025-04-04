Kılıçdaroğlu adaylık kararını duyurdu! İmamoğlu'na olay gönderme: 'Çalanların yüzüne tükürürler'

Son dakika haberi... CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu yapılacak kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na da çok konuşulacak bir göndermede bulundu.

ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI İMAMOĞLU'NA OLAY GÖNDERMEDE BULUNDU

Kılıçdaroğlu kararını, "Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan yüzüne tükürürler.' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım." ifadeleriyle duyurdu.

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilirken, İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananlar sonrasında 'şaibeli kurultay' nedeniyle CHP'ye kayyum atanacağını öne sürüp olağanüstü kurultay kararı aldı.

Pazar günü yapılacak seçimlerde aday olması için CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına delegeler tarafından yüzlerce imza toplandı.

Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına karşı çıkan CHP'li bir grup, linç kampanyası başlattı; partiden ihraç edilmesini istedi.

Yaşananların gölgesinde Kılıçdaroğlu, X hesabından hafta sonu yapılacak kurultayda aday olmayacağını açıkladı.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA OLAY GÖNDERME: ÇALANLARIN YÜZÜNE TÜKÜRÜLÜR

"Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." diyen Kılıçdaroğlu, yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'na da gönderme yaptı.

Kılıçdaroğlu kararını, "Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan yüzüne tükürürler.' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım." ifadeleriyle duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım.

"İMZA TOPLAYAN KARDEŞLERİME TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM"

Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum.

Aday olmama kararımın nedeni;

"Aday olursan yüzüne tükürürler." diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım.

"KORKTUĞUM İÇİN DEĞİLDİR"

Aday olmama kararımın nedeni;

"Aday olursan taşlarlar." söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam!

Aday olmama kararımın nedeni;

"Hangi yüzle aday olacaksın!" diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir.

Aday olmama kararımın nedeni;

Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir.

Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun.

Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik.

Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara…