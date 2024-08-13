Kemal Kılıçdaroğlun'dan Meral Akşener'i kızdıran iddialar! Akşener, mahkemeye gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programında eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında söyledikleri bomba etkisi yaratarak, Akşener, yaptığı açıklamada "cevap vermeyeceğim" diyerek mahkemeye gideceğini söyledi.

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Kemal Kılıçdaroğlun'dan Meral Akşener'i kızdıran iddialar! Akşener, mahkemeye gidiyor

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener uzun zaman sonra sessizliğini bozdu. Akşener, kendisi hakkında konuşan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a sert çıktı.

'İHANET' SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde bir internet sitesine verdiği röportajda kendisine yöneltilen "İYİ Parti’nin eski lideri Meral Akşener’i yeni tarzıyla Külliye’de görünce ne düşündünüz, aklınızdan ne geçti?" sorusuna cevap verdi.

Kemal Kılıçdaroğlun'dan Meral Akşener'e kızdıran iddialar! Akşener, mahkemeye gidiyor

Kılıçdaroğlu, "Sayın Akşener’i Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım. Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlun'dan Meral Akşener'e kızdıran iddialar! Akşener, mahkemeye gidiyor

ÜMİT ÖZDAĞ'IN SÖZLERİ

YouTube’da 'Bu Kanal' isimli kanala konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Meral Akşener hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Özdağ, Akşener’in 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilerek yeniden cumhurbaşkanı seçtirdiğini söyledi ve şu sözleri sarf etti:

"Meral hanım aday oldu, Muharrem İnce aday oldu. Partisinden az oy aldı. Akşener’in çalışmalarını yapan bir şirket vardı. Ben partiden ayrıldıktan sonra bana geldi. ‘Hocam Meral Hanım ile konuştum beni dinlemedi. Ankara’da buluştuk beni dinlenilmeyen odaya götürdü. ‘Bana nedeni sorma. Adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Eğer adımı verirseniz inkar ederim’ dedi."

İki ismin açıklamalarının ardından İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener, Sözcü'ye önemli mesajlar verdi. Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Akşener, 'ihanet' kelimesiyle birlikte artık harekete geçtiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlun'dan Meral Akşener'e kızdıran iddialar! Akşener, mahkemeye gidiyor

"KILIÇDAROĞLU VE ÖZDAĞ'I MAHKEMEYE VERECEĞİM"

İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener, yaşananların ardından açıklamalarda bulundu.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Bak bugün itibarıyla şimdi çalışmaya başladık. Avukatımla birlikte hem Kemal Kılıçdaroğlu’nu hem de Ümit Özdağ’ı mahkemeye vereceğim. Çünkü ‘ihanet’ ve ‘ahlaksızlık’ çok ağır iki söz. Çok ağır söz ve benim bunları kaldırmam mümkün değil.

'CEVAP VERMEYECEĞİM MAHKEMEDE HESAPLAŞACAĞIZ'

Bundan sonra madem böyle işte böyle. Dilekçe çalışıyorum şu anda daha vermedim ama mahkemeye vereceğim. Dolayısıyla annemin amcası Yemen şehidi, babamın amcası İstiklal madalyalı Atatürk’ün arkadaşı bunu benim ailemin kaldırması mümkün değil. Dolayısıyla dün de ‘ahlaksızlık’ dedi Kılıçdaroğlu ve mahkemede hesaplaşacağız kendisiyle. Her şeyin nasıl olduğunu çok açık, net ve kendi içimde tuttuğum her şey dahil dilekçede olacak.

Ümit Özdağ’ı da veriyorum. Ona da bugüne kadar çok hoşgörülü davrandım. Bir parti kurdu, bizden ayrıldı. Mümkün olduğunca dikkat ettim. Ama bugün itibarıyla onu da veriyorum ki yalanlamamıştım onun kurduğu cümleleri. Mahkemede yalanlayacağım Özdağ’ı da. Hep beraber göreceğiz. Bana iftira atan elinde belge bilgi olduğunu iddia eden herkesi mahkemeye vereceğim. ‘Getir bakalım belgeni’ diye. Herkes kaçıyor."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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