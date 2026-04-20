  3. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan sonrası yol haritasını belirledi! O isimleri partiden ihraç edecek

CHP'de gözler mahkemenin vereceği karara çevirirken, mutlak butlanın kesin gözüyle çıkacağı karar sonrası tekrar göreve gelmesi kesin gözüyle bakılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasını belirlediği göreve gelir gelmez adı yolsuzluk iddialarına karışan isimleri partiden ihraç edeceği belirtiliyor.

CHP Genel Merkezi'ni yakından ilgilendiren 'Mutlak Butlan' Davası İstinaf aşamasında devam ediyor. CHP Genel Merkezi, olası bir 'Mutlak Butlan' kararı ile yönetimin düşmesi durumuna hazırlık yaptığı belirtiliyor. Genel Başkan Özgür Özel ise, bu kararın çıkmasına ihtimal vermiyor. 'Mutlak Butlan' ihtimaline karşılık Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin de hazırlık içinde olduğu öne sürülüyor. Bu konuda bir dizi kararlar alındığı ve yol haritasının da belirlendiği gelen kulisler arasında...

O İSİMLER PARTİDEN UZAKLAŞTIRACAK

'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü Davası' olarak yürütülen davada adı geçen CHP YDK Başkanı Turan Taşkın Özer ile yine Aziz İhsan Aktaş’tan 5 milyon lira rüşvet aldığı öne sürülen Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve 1 milyon dolar aldığı iddia edilen Burhanettin Bulut'un partiden ihraç edileceği belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU İLE HAREKET EDECEK VEKİLLER VAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; partiye sonradan katılan parti yöneticileri ve vekillerle ilgili de göreve geldikten sonra bir değerlendirme yapacak olan Kılıçdaroğlu’nun özellikle İmamoğlu’na yakın isimlere yeni görev vermeyeceği belirtiliyor. Öte yandan, Kılıçdaroğlu ile siyasete giren ve 2023 yılındaki değişim kurultayına karşı çıkan birçok vekilin, mutlak butlan kararı çıkması halinde kendisini destekleyeceği öğrenildi.

Kaynak: Haber merkezi Editör: Muhammed Ali Kanıçok

