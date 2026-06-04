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Bakan Kurum'dan müjde: 64 ilde yeni konutlar satışa çıkıyor!

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Bakan Kurum'dan müjde: 64 ilde yeni konutlar satışa çıkıyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayında müjdeyi verdi, "64 ilde 20 bin konutu satışa çıkarıyoruz" dedi.
Bakan Kurum'dan müjde: 64 ilde yeni konutlar satışa çıkıyor! 1 112

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "64 ilde 20 bin konutu satışa çıkarıyoruz" dedi.

Bakan Kurum'dan müjde: 64 ilde yeni konutlar satışa çıkıyor! 2 212

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"11 ilimizi etkileyen deprem sonrası devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Liderliğinde dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi yazdık. 455 bin konutu bitirdik. Yüzyılın Konut Projesi dediğimiz 500 bin konutluk bir sosyal konut projesi başlattık. 500 bin konur cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu inşa ettik. 81 ilde kuraları çektik. İlk konutları 2027 yılının Mart ayında teslim etmeye başlayacağız. Amacımız tüm konutları 2028 yılında vatandaşımıza sunmak.

Biz evi sadece konut olarak görmüyoruz. Ev bir gencin doğum büyüdüğü alan, bir annenin şefkat eli... Mahalle konakları yapıyoruz. Vatandaşımız burada sağlık hizmeti alacak, çocuklarını kreşlere bırakabilecek. Taziyelerini yapabilecek.

Bizim yaptığımız konutlarda deprem bölgesinde hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Nüfusun yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor. Dirençli şehirler inşa ediyoruz. Yeni 500 bin konut ile ülkemizi depreme hazırlıyoruz."

Bakan Kurum'dan müjde: 64 ilde yeni konutlar satışa çıkıyor! 3 312
Bakan Kurum'dan müjde: 64 ilde yeni konutlar satışa çıkıyor! 4 412
Bakan Kurum'dan müjde: 64 ilde yeni konutlar satışa çıkıyor! 5 512
Bakan Kurum'dan müjde: 64 ilde yeni konutlar satışa çıkıyor! 6 612
Bakan Kurum'dan müjde: 64 ilde yeni konutlar satışa çıkıyor! 7 712

Bir yandan bu proje istihdama ve üretime katkı sağlayacak. Ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak. Aslında bu bir sosyal devlet bakış açısı. Dünyanın neresine giderseniz gidin sosyal devlet rafa kaldırılmış. Ülkeler böyle afetlerde vatandaşını sigorta şirketlerinin insafına bırakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ise burada güçlü bir iradeyi milletimize sunmuş oldu.

Bugüne kadar konutlarımız için engelli vatandaşlarımız, gazi aileleri, dar gelirli vatandaşlarımıza ekstra kontenjan tanıdık. Deprem bölgesi için de kontenjan ayırdık. Milletimiz buna gönülden inanıyor. İnancını da başvuru sayılarında görüyoruz.

Bakan Kurum'dan müjde: 64 ilde yeni konutlar satışa çıkıyor! 8 812

TOKİ'DEN YENİ KONUT KAMPANYASI

20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın ulaşabileceği 2+1 ve 3+1 konutlar bunlar. Amaç burada kira fiyatlarını düşürmek. 2.1 milyondan başlayan 18 ay taksit gibi 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim. Yüzde 50 peşin ödeyene yüzde 8 indirim yapıyoruz ve 72 ay vade yapıyoruz. Peşinatın yüzde 50'sini şimdi yarısını sonra öderse ona da 60 ay vade yapıyoruz.

15 Haziran'da başvurular Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek. Eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor başvuru için. İstiyoruz ki ev sahipliği oranı artsın. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapılacak. 18 yaşını doldurmuş olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor.

Ankara'da 2+1 konut 3.1 milyondan başlayan fiyatlarla 21.400 TL'den başlayan taksitle. Süreçte borç kapatana, taksitleri ödeyene indirimler de var. Bursa'da 3+1 daireyi 3.9 milyon TL'ye sunacağız. Hatay'da 3.2 milyon TL konut 27 bin TL taksit.

Bakan Kurum'dan müjde: 64 ilde yeni konutlar satışa çıkıyor! 9 912

64 İLİ KAPSAYACAK

Bakan Kurum’un açıkladığı açık satış kampanyası kapsamında depreme dayanıklı yapı alanlarında projelendirilen konutlar, vatandaşların sağlam konuta uygun fiyatla erişimi için satışa sunulacak. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneği ile vatandaşlara kurasız satılacak. En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya’da (1000) satışa sunulacak. Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Yüzde 25 indirim sağlanan peşin satışlarda konutların fiyatları 2,1 milyon TL’den başlayacak. Taksitli satışlarda da taksitler 18 bin TL’den başlayacak.

Bakan Kurum'dan müjde: 64 ilde yeni konutlar satışa çıkıyor! 10 1012

3 ALTERNATİF SUNULACAK

Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak. Vatandaşlara 3 ayrı satış alternatifi sunulacak. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim indirimden faydalanabilecek. İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek. Bu alternatiflerinden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatıracak ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayabilecek.

Bakan Kurum'dan müjde: 64 ilde yeni konutlar satışa çıkıyor! 11 1112

SATIŞLAR 15 HAZİRAN – 17 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA

Konut satışları 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar konutların satış fiyatı ve koşulları ile ilgili banka şubelerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasından (www.toki.gov.tr) ve 444 86 54 numaralı hattan bilgi alabilecek.

Bakan Kurum'dan müjde: 64 ilde yeni konutlar satışa çıkıyor! 12 1212

"EYLÜL AYINDA KONUTLARI TESLİM EDECEĞİZ"

Biz sokağın nabzını gözeten bir siyasi anlayışla çalışıyoruz. Büyükşehirlerdeki kira fiyatlarının artışı ile ilgili somut bir adım gerçekleştirerek piyasaya bir milyon konut sunuldu. Bugün deprem bölgesinde 5-6 bin TL'ye konut bulabiliyorsunuz. Depremden hemen sonra orda kiralar 20 bin-30 bin TL tutarındaydı. Metropollerde kiralık konut projesini başlatıyoruz. İstanbul'da 15 bin kiralık konutu vatandaşlarla buluşturacağız. Eylül ayında konutları teslim edeceğiz.

Burada kriterler koyacağız. Alt gelir grubu olan ve sosyal yardım alan vatandaşlarımıza kontenjan ayıracağız. Evi kentsel dönüşüme giren ama ev bulamayan ve emeklilere de kontenjan ayıracağız. Piyasanın çok altında bu konutları kiraya vereceğiz. Vatandaşımız 3 yıl bu konutta oturabilecek ve 3 yıl sonra başka bir vatandaşımıza burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız. Amacımız kira fiyatlarını düşürmek.

İstanbul'a 115 bin konut inşa ediyoruz. Nereden baksanız bu konutlarda 500 bin vatandaşımız yaşayacak. Kira fiyatlarını düşürecek bir model. Bu modeli diğer illerde de uygulayacağız.

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