CHP'li Ataşehir Belediyesine rüşvet operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltında..

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'li Ataşehir Belediyesine yönelik ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 3 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edildi. İskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildi.

“MİLYON DOLARLARI BULAN RÜŞVET ALINDI” İDDİASI

İncelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi. Ayrıca belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı saptandı.

45 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON: BAŞKAN ONURSAL ADIGÜZEL DAHİL 19 GÖZALTI

Suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul'da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınanların tamamı:

*Onursal Adıgüzel – Ataşehir Belediye Başkanı

*Birkan Birol Yıldız – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

*Oğuz Kaya – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

*Orhan Aydoğdu – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

*Mürteza Kutluk – Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü

*Alpay Arslan – Ataşehir Özel Kalem Müdürü

*Aysun Gökçen – Ataşehir Yapı Kontrol Müdürü

*Basri Onur Dedetaş – Ataşehir Ruhsat ve Denetim Müdürü

*Nimet Karademir – Ataşehir Plan Proje Müdürü

*Gülbin Ergünay – Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü

*Ezgi Nur Yılmaz – Yapı İmar Müdürü

*Aslı Sevinç Afat – Ataşehir Belediyesi Mimar

*Mehmet Yılmaz – Ataşehir Zabıta Komiser Yardımcısı

*Çağlar Kaya – Birkan Birol Yıldız Şoförü

*Doğancan Topal – Onursal Adıgüzel Şoförü

*Mesut Bayram – BAO Yapı Ltd. Şti.

*Fatih Velioğlu – Proce Mimarlık

*Haydar Battal – Belediye Çalışanı

*Murat Gerger – MG Yapı

