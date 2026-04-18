Son dakika... Özkan Yalım’ın sevgilileriyle skandal görüntüleri ortaya çıktı

Uşak Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında otel odasında gözaltına alınan evli ve 3 çocuk babası Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın diğer sevgilileriyle de yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçları kapsamında aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı sevgilisiyle yarı çıplak basılan Özkan Yalım tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Başka sevgilileri de olduğu ortaya çıkan Yalım'ın iki farklı sevgilisiyle aynı süre içerisinde ve belediye başkanı olduğu sırada çekildiği öğrenilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere, Yalım'ın bir sevgilisiyle araç içerisinde eğlendiği ve ardından bir akşam yemeğinde bir araya gelerek 'keyifli' vakit geçirdiği anlar yansıdı. Yalım'ın diğer bir sevgilisiyle olan görüntülerinde ise bir deniz aracı üzerinde 'romantik' bir dans ettikleri görüldü.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

Öte yandan Özkan Yalım'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu biliniyor. Belediye başkanlık görevini 'yerine getirdiği' bu süreçte eşi ve 3 çocuğuyla da ilgilenirken, 3 diğer sevgilisine de böylesine zaman ayıran Özkan Yalım'ın yeni görüntüleri ise kamuoyunda tartışma yarattı.

Hürmüz yeniden kapatıldı: İran Ordusundan son dakika açıklama!

Estetikli cinayet zanlısı Türk Emniyetinden kaçamadı: Ülkeye girer girmez yakayı ele verdi

Bakan Tekin talimat verdi: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş' psikolojik destek