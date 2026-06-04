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Arda Güler'in 70 metreden attığı gol, fileleri sallamıştı: LaLiga'da 2026 yılı sezonun golü seçildi

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye yaklaşık 70 metreden attığı gol, İspanya LaLiga'da sezonun en iyi golü seçildi.

Arda Güler'in 70 metreden attığı gol, fileleri sallamıştı: LaLiga'da 2026 yılı sezonun golü seçildi
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Arda Güler'in 70 metreden attığı gol, fileleri sallamıştı: LaLiga'da sezonun golü olarak tarihe geçti

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye yaklaşık 70 metreden attığı gol, İspanya LaLiga'da sezonun en iyi golü seçildi.

LaLiga'nın sosyal medya hesaplarından Arda Güler'in golünün videosu paylaşılarak, "Orta sahadan. Arda Güler, 2025-26 sezonunun en güzel golünü atıyor." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler'in 70 metreden attığı gol, fileleri salladı: LaLiga'da sezonun golü olarak tarihe geçti

Milli futbolcu, LaLiga'da sezonun golünü, 28. haftada Elche'yi 4-1 yendikleri maçın 89. dakikasında kalecinin öne çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre uzaklıktan atmıştı.

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Kaynak:AA

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