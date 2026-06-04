Kılıçdaroğlu yönetiminden önemli hamle: Özgür Özel'in üye ihraçları iptal edildi, partiye dönüş başladı!

CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararı doğrultusunda, Özgür Özel döneminde disipline sevk edilen, ihraç edilen ve haklarında yaptırım kararı alınan partililerle ilgili tüm kararlar iptal edildi. Özkan Yalım başta olmak üzere 4-5 Kasım 2023'ten sonra ihraç olan kişiler yeniden CHP üyesi olacak.

Mutlak butlan kararının ardından tartışmalar devam ederken CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı da belli oldu. Mahir Polat, YDK toplantısında başkan olarak seçildi. YDK Sekreterliği'ne Sezgin Kaya, Başkan Yardımcılığı'na ise Ahmet Ersen Özsoy getirildi.Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na getirilmesinin ardından bazı milletvekillerinin disipline sevk edileceği ve partiden ihraç edileceği iddiaları gündeme gelmişti.

38. KURULTAY SONRASI TÜM İHRAÇLAR İPTAL EDİLDİ

YDK’nın gelecek toplantılarında ihraç talepleri ve disipline süreçlerinin gündeme gelebileceği belirtilirken Kurul, partinin 38. Olağan Kurultayı'ndan sonraki ihraç işlemlerinin geçersiz sayılması kararı alındı. İhraçların iptaline yönelik alınan YDK kararının Yargıtay'a bildirilmesi için MYK'ya talep yazısı iletildi.

İŞTE PARTİYE GERİ DÖNECEK İSİMLER

Söz konusu kararla birlikte CHP eski milletvekilleri Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve Özkan Yalım'ın da yer aldığı çok sayıda isim yeniden CHP üyesi olacak.Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde CHP'den ihraç edilen isimler arasında Gürsel Tekin Barış Yarkadaş, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik yer almıştı.Bu isimlerin yanı sıra, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından "tedbirli olarak kesin çıkarma" talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen ve itirazları reddedilen kişiler arasında ise Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez gibi isimler bulunuyor.

Haberin Devamı

Aziz Yıldırım süper kadro için kolları sıvadı: Milli yıldıza resmi teklif!

Şebnem Ferah 'bir geldi pir geldi' Yıldızların akın ettiği konsere giremeyen gençler kapıda kaldı

Arda Güler'in 70 metreden attığı gol, fileleri sallamıştı: LaLiga'da 2026 yılı sezonun golü seçildi