Kemal Kılıçdaroğlu Kılıcı çekti! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne bakarak ihanet temalı göndermede bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 753. yıl dönümü için anma töreni düzenledi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muarızları CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törende muhalefeti sarsan açıklamalarda bulundu.

"HACIBEKTAŞI VELİ İHANETE UĞRAYANLARIN SON KALESİDİR"

Konuşması sırasında Özel ve İmamoğlu’nun yüzüne bakan Kılıçdaroğlu, 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybettiği Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından yaşadığı ihanete vurgu yaparak, "Unutmayın Hacı Bektaş sadece ruhsal arınmanın değil, toplumsal arınmanın da izdüşümüdür. İhaneti görenlerin, yarı yolda bırakanların, kötülüğe uğrayanların son sığınağıdır. Burası son kaledir." sözlerini sarf etti.

CHP GENEL MERKEZ KONGRESİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

CHP'nin gergin geçen 38. Olağan Kurultayı'nda parti içinde dengeler değişmişti. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı maddi destekle delegelerin kanaatini değiştirdiği iddialarının gölgesinde ikinci tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek partinin 8. genel başkanı seçilmişti.

DEM PARTİ VE TİP GENEL BAŞKANLARI DA TÖRENDEYDİ

Hacı Bektaş Veli Anma Töreni’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel , DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu yan yana oturdu.