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CHP'de kurultay kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti

Cumhuriyet Halk Partisinde şaibeli kurultay soruşturması devam ederken parti yönetiminin partiye kayyum atanacak iddiası ile 6 Nisan'da olağanüstü kongre kararı sonrası eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için harekete geçti.

CHP'de kurultay kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti
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CHP'de 6 Nisan'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultay öncesi eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen hamle geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin şimdiden onlarca delege ile telefon görüşmesi yaparak nabız yokladığı ortaya çıktı.

KARARINI VERDİ

Partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'na yakın çevresi tarafından 'Aday ol' baskısının da arttığını aktardı. Kılıçdaroğlu'nun ise Özgür Özel'in şu an elinin güçlü olması sebebiyle sürece temkinli yaklaştığı, gelişmelere göre önümüzdeki hafta içerisinde nihai kararını vereceği iddia ediliyor.

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ADAY OLMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan İBB'ye kayyum atanması halinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir yol arayışına girerek genel başkanlığa aday olabileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde ise parti içi muhalefet adına CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın yarışa dahil olacağı öne sürülüyor.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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