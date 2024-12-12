Kemal Kıldaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu CHP'yi sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından CHP’yi takibi bıraktı.

SADECE EŞİNİ TAKİP EDİYOR

Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medyaya ilk girdiği zamanlarda CHP, CHP Kadın Kolları ve eşinin hesabını takip ediyordu. Eşi Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği olağan kurultayın ardından CHP ve CHP Kadın Kolları hesabını takipten çıkan Selvi Kılıçdaroğlu, sadece eşini takip ediyor.

