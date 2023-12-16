Yürek acıtan görüntü! Kaza yaptı, yaralandı! Kendi acısını unutup annesinin cenazesi başında saatlerce bekledi! Karabük Safranbolu'da kontrolden çıkan bir ticari araç, şarampole düştü. Kaza esnasında 2 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü ise tüm acılarını unutarak ölen 98 yaşındaki annesinin cenazesinin başından bir an ayrılmadı.