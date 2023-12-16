Yürek acıtan görüntü! Kaza yaptı, yaralandı! Kendi acısını unutup annesinin cenazesi başında saatlerce bekledi!

Karabük Safranbolu'da kontrolden çıkan bir ticari araç, şarampole düştü. Kaza esnasında 2 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü ise tüm acılarını unutarak ölen 98 yaşındaki annesinin cenazesinin başından bir an ayrılmadı.

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Yürek acıtan görüntü! Kaza yaptı, yaralandı! Kendi acısını unutup annesinin cenazesi başında saatlerce bekledi!

İstenmeyen kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu Davutobası Köyü mevkiinde meydana geldi.

D.A. idaresindeki 34 BCP 911 plakalı FIAT Doblo marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücünün; eşi E.A(53) yaralanırken, 98 yaşındaki annesi E.A da olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşlı kadının cenazesi incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücü Aydın, kazada yaralı olmasına rağmen hastaneye götürülmeyi reddederek saatlerce aracın başında bekledi.

Kaza yaptı, yaralandı! Kendi acısını unutup annesinin cenazesi başında saatlerce ayrılmadı!

Kaza yaptı, yaralandı! Kendi acısını unutup annesinin cenazesi başında saatlerce ayrılmadı!

Kaza yaptı, yaralandı! Kendi acısını unutup annesinin cenazesi başında saatlerce ayrılmadı!

Kaza yaptı, yaralandı! Kendi acısını unutup annesinin cenazesi başında saatlerce ayrılmadı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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