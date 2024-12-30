Yeni nesil eğitim uçağı HÜRKUŞ, başarılı uçuşunu gerçekleştirdi: Duygulandıran, o detay bakın ne oldu?

Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterine girecek yeni nesil eğitim uçağı HÜRKUŞ, başarılı bir uçuş gerçekleştirerek Türk savunma sanayisinin bir başka önemli başarısına imza attı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, HÜRKUŞ’un test uçuşu 2024 yılında başarıyla tamamlandı ve yeni yılın başlangıcında Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi hedefleniyor.

DUYGULANDIRAN RESİM

Uçakta, ekim ayında PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği terör saldırısında şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin kızının çizdiği resim de yer aldı.

Milli İmkânlarla Geliştirilen HÜRKUŞ’un Tasarım Süreci

HÜRKUŞ’un geliştirilme süreci, 3 Mayıs 2021’de başlatıldı. Türk Hava Kuvvetlerinin pilot eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanan bu yeni nesil uçak, savunma sanayisinin kapasitesini artırma ve Türk mühendisliğinin yeteneklerini dünyaya gösterme hedefiyle hayata geçirildi. Uçak, TUSAŞ’ın yoğun çalışmalarının ardından başarılı yer testlerinden geçti ve sonrasında Akıncı Üssü’nden havalandı.

İlk Uçuşta Başarı ve Yüksek Performans

HÜRKUŞ, 20 dakikalık ilk uçuşunda 6 bin 500 feet irtifaya çıkarken, 140 knot hıza ulaştı. Uçağın uçuş testlerinin teknik açıdan oldukça başarılı geçtiği bildirildi. Yapısal ağırlıkta yapılan iyileştirmeler ve aerodinamik geliştirmeler sayesinde, HÜRKUŞ kendi sınıfındaki en yüksek performanslı ve en akrobatik uçaklardan biri haline geldi.

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Savunma Sanayiinde Yerlilik Oranı Artıyor

HÜRKUŞ’un üretimi, Türkiye’nin savunma sanayisinde yerlilik oranını artırma çabalarına da katkı sağlıyor. Uçakta kullanılan kanopi, soğutma sistemi, hidrolik pompa, telsiz ve IFF gibi birçok ekipman yerli ve milli olarak üretildi. Bu, hem yerli alt yüklenicilerin projeye dâhil edilmesini hem de savunma ekosisteminin güçlendirilmesini sağladı.

2025 Yılında İlk Teslimatlar Başlayacak

HÜRKUŞ’un ilk 15 uçağının 2025 yılı itibarıyla Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan 55 uçaklık sözleşmenin geri kalan kısmının teslimatı ise 2027 yılına kadar tamamlanacak. Bu teslimatlar, Türk Hava Kuvvetleri’ne stratejik bir katkı sunarken, Türkiye’nin uluslararası savunma sanayisindeki rekabet gücünü artıracak.

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