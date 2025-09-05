Kaynarca Metin Seçkin Aile Sağlığı Merkezi’nin Resmi Açılışı Gerçekleşti...

Kaynarca Metin Seçkin Aile Sağlığı Merkezi’nin resmi açılışı Vali Davut Gül’ün de katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Pendik’te 42 ASM’miz var. Son 13 tanesi 6 yıl içinde yapıldı. Yeşilbağlar’daki bina bitmek üzere. 4 tanesi proje aşamasında olan ASM’miz var. Aynı zamanda 10 parseli tahsis ettiğimiz şu anda yatırım planına alınacak alanımız var” dedi. Metin Seçkin Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul Valiliğinin “Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali” Projesi kapsamında yapılan 1.101.ci ASM oldu.

Kaynarca Sabırlı Sokak’ta hizmet veren Metin Seçkin Aile Sağlığı Merkezi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kaymakam Mehmet Yıldız, Vali Davut Gül, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ve hayırsever aile de katıldı. Yapılan resmi törenle birlikte Metin Seçkin Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul Valiliğinin “Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali” Projesi kapsamında yapılan 1.101.ci ASM oldu.

Başkan Ahmet Cin : “4 yeni ASM proje aşamasında”

Törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik’in sağlık konusunda şanslı bir ilçe olduğunu belirtti. Konuşmasında sağlığa verdikleri destekleri anlatan Başkan Ahmet Cin: “Pendik’te 42 ASM’miz var. Bunların son 13 tanesi 6 yıl içinde yapıldı. Yeşilbağlar’daki bina bitmek üzere. 4 tanesi proje aşamasında olan ASM’miz var. Aynı zamanda yine ASM’ler için 10 parseli tahsis ettiğimiz şu anda yatırım planına alınacak alanımız var. Pendik sağlık açısından şanslı ilçelerden biri; ama nüfus çok arttığı için herkes kendi bölgesinde yakın yerlerde aile sağlığı merkezi talebinde bulunuyor. Kaynarca’da 3 tane olmasına rağmen 2 tane daha isteniyor. İnşallah, onları da zamanla yaparız.” dedi.

Haberin Devamı

Başkan Ahmet Cin, yeni devlet hastanesi projesine de değinerek “Pendik Devlet Hastanesi’nin yer konusu çözüldü. İnşallah, yakın zamanda ihalesi yapılmak üzere devlet hastanemiz daha konforlu şekilde hizmet verecek.” şeklinde konuştu.

Vali Davut Gül: “Pendik ‘hedefimize’ ulaşan en kolay ilçe olacak”

Açılışa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik’i örnek gösterdi. Aile Sağlığı Merkezlerinde hekim başına düşen hasta sayısını azaltmaya çalıştıklarını ifade eden Vali Gül: “Hekim başına 2.500 kişinin düşmesini planlıyoruz. Bu sayede vatandaş hastaneye gitmek yerine yürüme mesafesinde Aile Hekimi’ne gitmiş olacak. Pendik, bu hedefe en kolay ulaşan ilçe olacak.” dedi.

İl Sağlık Müdürü, Başkan Ahmet Cin’e desteğinden ötürü teşekkür etti

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner yaptığı konuşmada Başkan Ahmet Cin’e sağlık tesislerine desteğinden ötürü teşekkür etti. Güner, Aile Sağlığı Merkezlerinin çok önemli rol oynadığını, vatandaşlar açısından hastaneden önceki ilk durak olduklarını ve Pendik’e 500 yataklı yeni hastane yapacaklarını belirterek “Yer temini konusunda Belediye Başkanımız çok yardımcı oluyor.” dedi ve desteğinden ötürü Başkan Ahmet Cin’e teşekkür etti.

Bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayacak nitelikte

İki kattan oluşan Metin Seçkin Aile Sağlığı Merkezi’nde 4 muayene odası, tıbbi müdahale odası, emzirme odası, laboratuar, aşı-bebek izleme ve gebe izleme odası yer alıyor. Kaynarca Aile Sağlığı Merkezi modern mimariyle bölgenin ihtiyacının karşılayabilecek şekilde toplamda 276 m2 alanı üzerine yapıldı.