Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi ortaya çıktı: Etkisiz hale getirilen şüpheliden dikkat çeken iddia!

Antalya Kepez Kaymakamlığı binasında silah sesleri duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli M.Y.'nin mobbing yüzünden silahına sarıldığı olayda, kendisini odaya da kilitledi. İkna çabaları sürerken bina tahliye edildi.

Antalya Kepez Kaymakamlığı binasında silah sesleri duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SİLAHI ATEŞLEYEN FAİL BELLİ OLDU

Edinilen bilgilere göre Kepez Hükümet Konağı'nda yer alan Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli M.Y., yanında bulunan silahla ateş açtı. Silah seslerinin duyulmasının ardından bina hızla tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİ KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Şüphelinin daha sonra kendisini binadaki bir odaya kilitlediği öğrenildi. Bölgeye yönlendirilen özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, içeride bulunan şüpheliyi ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

MOBBİNGDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

M.Y.'nin, olay öncesinde sanal medya hesabında paylaştığı videoda, kendisine yapıldığı iddia edilen mobbingden şikayetçi olduğu görüldü.

