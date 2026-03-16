  Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi ortaya çıktı: Etkisiz hale getirilen şüpheliden dikkat çeken iddia!

Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi ortaya çıktı: Etkisiz hale getirilen şüpheliden dikkat çeken iddia!

Antalya Kepez Kaymakamlığı binasında silah sesleri duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi ortaya çıktı: Etkisiz hale getirilen şüpheliden dikkat çeken iddia!
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi ortaya çıktı: Etkisiz hale getirilen şüpheliden dikkat çeken iddia!

Antalya Kepez Kaymakamlığı binasında silah sesleri duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli M.Y.'nin mobbing yüzünden silahına sarıldığı olayda, kendisini odaya da kilitledi. İkna çabaları sürerken bina tahliye edildi.

Antalya Kepez Kaymakamlığı binasında silah sesleri duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi ortaya çıktı: Etkisiz hale getirilen şüpheliden dikkat çeken iddia!

SİLAHI ATEŞLEYEN FAİL BELLİ OLDU

Edinilen bilgilere göre Kepez Hükümet Konağı'nda yer alan Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli M.Y., yanında bulunan silahla ateş açtı. Silah seslerinin duyulmasının ardından bina hızla tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi ortaya çıktı: Etkisiz hale getirilen şüpheliden dikkat çeken iddia!

ŞÜPHELİ KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Şüphelinin daha sonra kendisini binadaki bir odaya kilitlediği öğrenildi. Bölgeye yönlendirilen özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, içeride bulunan şüpheliyi ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi ortaya çıktı: Etkisiz hale getirilen şüpheliden dikkat çeken iddia!

MOBBİNGDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

M.Y.'nin, olay öncesinde sanal medya hesabında paylaştığı videoda, kendisine yapıldığı iddia edilen mobbingden şikayetçi olduğu görüldü.

İstanbul'da kan donduran vahşet! Eşini öldürüp, 3 parçaya böldü, kokmasın diye bakın ne yaptı?İstanbul'da kan donduran vahşet! Eşini öldürüp, 3 parçaya böldü, kokmasın diye bakın ne yaptı?

Fatma Soydaş ile akım videosu gündem olmuştu: Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan dikkat çeken hamle!Fatma Soydaş ile akım videosu gündem olmuştu: Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan dikkat çeken hamle!

ABD-İsrail ve İran savaşının bedelini dünya ödüyor: Petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı!ABD-İsrail ve İran savaşının bedelini dünya ödüyor: Petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı!

İç Haberler
İstanbul'da kan donduran vahşet! Eşini öldürüp, 3 parçaya böldü, kokmasın diye bakın ne yaptı?
İstanbul'da kan donduran vahşet! Eşini öldürüp, 3 parçaya böldü, kokmasın diye bakın ne yaptı?
Babanın çatıdan attığı demir oğlunun başına saplandı!
Babanın çatıdan attığı demir oğlunun başına saplandı!
Belediye aşevinin dağıttığı kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı!
Belediye aşevinin dağıttığı kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı!
"Hastaneye gidiyorum" diye evden çıktı, sırra kadem bastı: Hatice'nin son görüntüleri
"Hastaneye gidiyorum" diye evden çıktı, sırra kadem bastı: Hatice'nin son görüntüleri
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi!
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi!
Bedelini ağır ödedi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 303 bin lira ceza!
Bedelini ağır ödedi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 303 bin lira ceza!
İstanbul Silivri'de bir kablo fabrikası cayır cayır yandı!
İstanbul Silivri'de bir kablo fabrikası cayır cayır yandı!