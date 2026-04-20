  Marmara denizinde endişe yaratan görüntü: Turuncuya dönüşen deniz için uzmanlardan açıklama geldi...

Marmara denizinde endişe yaratan görüntü: Turuncuya dönüşen deniz için uzmanlardan açıklama geldi...

Marmara Denizi, Tekirdağ sahilinde endişe yaratan görüntüye ilişkin uzmanlardan açıklama: Hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemde...

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde planktonların çoğalması, suyun renginin yer yer turuncu ve kahverengi olmasına yol açtı.

Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin dönüşmesi görenleri şaşırttı.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle plankton artışının her yıl yaşandığını söyledi.

Kentte zaman zaman denizde bu durumun yaşandığına işaret eden Tecer, "Hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemde denizde mevsimsel değişimler oluyor. Bütün doğada olduğu gibi denizde de zaman zaman bazı mevsimsel olaylar oluyor. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içlerinde patlama yaşar. Planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi renklere dönüşebilir." dedi.

Bölge sakinlerinden Orhan Çebi de renk değişiminin mevsimsel olduğunu ve endişe edilecek bir durumun olmadığını dile getirdi.

Türkiye Kupası'nda düdük çalacak Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!Türkiye Kupası'nda düdük çalacak Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

İletişim Başkanlığı açıkladı: Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltıİletişim Başkanlığı açıkladı: Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı

Bu şifa kahvesini hiç içtiniz mi? Yarım asırlık Çörekotu Kahvesinin şifası say say bitmiyorBu şifa kahvesini hiç içtiniz mi? Yarım asırlık Çörekotu Kahvesinin şifası say say bitmiyor

Kaynak:AA

TikTok’ta “Karagül” adlı kullanıcı canlı yayın açıp terör estirdi!
TikTok’ta “Karagül” adlı kullanıcı canlı yayın açıp terör estirdi!
Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk öldü, 1'i ağır yaralı!
Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk öldü, 1'i ağır yaralı!
Estetikli cinayet zanlısı Türk Emniyetinden kaçamadı: Ülkeye girer girmez yakayı ele verdi
Estetikli cinayet zanlısı Türk Emniyetinden kaçamadı: Ülkeye girer girmez yakayı ele verdi
İstanbul'un 20 ilçesine elektirik verilmeyecek: İşte o ilçeler ve mahalleler...
İstanbul'un 20 ilçesine elektirik verilmeyecek: İşte o ilçeler ve mahalleler...
Sağanak yağış can aldı: Sele kapılan araçtan 2 kişinin cansız bedeni çıktı
Sağanak yağış can aldı: Sele kapılan araçtan 2 kişinin cansız bedeni çıktı
Özel halk otobüsü üst geçide çarparak devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Özel halk otobüsü üst geçide çarparak devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
İstanbul’da kontrolsüz yıkım can aldı: İnşaattan düşen beton parçası 6 yaşındaki çocuğun başına isabet etti!
İstanbul’da kontrolsüz yıkım can aldı: İnşaattan düşen beton parçası 6 yaşındaki çocuğun başına isabet etti!