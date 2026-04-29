  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  Gözü yaşlı ailesi günlerce iyi haber bekledi:15 yaşındaki kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu!

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyünde dün kaybolan 15 yaşındaki Kudret Ahmedi'nin Arpaçay Deresi'nde cansız bedeni bulundu.

Yayınlanma:

Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyünde dün sabah saatlerinde hayvan otlatmak için araziye çıkan Kudret Ahmedi'den haber alamayan yakınları ve köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Ekipler tarafından saat 15.00 sıralarında başlatılan arama çalışmalarında, dere yatağı ve çevresinde saha taraması ile dron destekli aramalar yapıldı.

Havanın kararması üzerine çalışmalara ara verildi. Çalışmalar, bu sabah yeniden başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ DEREDE BULUNDU

Ekipler, saat 10.30 sıralarında Ahmedi'nin Arpaçay Deresi'nde cansız bedenini buldu.

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, Ahmedi’nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
