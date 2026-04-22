Sokak ortasında dehşet: Evire çevire dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı!

Kartal’da bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı bir kadını önce darbedip sonra zorla araca bindirip götürmek istedi.

Kartal’da bir şahıs, tartıştığı kadını darbederek zorla araca bindirip götürmek istedi. Şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan arkadaşlarına da saldırdı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

İstanbul Kartal’da bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadına fiziksel şiddet uyguladı. Şüpheli, darbettiği kadını zorla araca bindirerek olay yerinden uzaklaştırmak istedi.

MÜDAHALE EDENLERE DE SALDIRDI

Çevrede bulunan ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiler olaya müdahale etti. Ancak şüpheli, kendisini engellemeye çalışan kişilere de saldırdı. Yaşanan arbede kısa sürede büyüdü.

O ANLAR KAMERADA

Tüm yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin kadına şiddet uyguladığı ve zorla araca bindirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

