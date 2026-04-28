  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  Şehire inen yaban domuzu 3 kişiyi hastanelik etti!

Batman’da korku dolu anlar: Şehir merkezine inen yaban domuzu, farklı noktalarda 3 kişiye saldırarak hastanelik etti.

Şehire inen yaban domuzu 3 kişiyi hastanelik etti!
Yayınlanma:

Yaya geçidinde bir kişiye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası domuz bir süre sonra gözden kayboldu.

Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu, farklı noktalarda 3 kişiye saldırarak yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOKAKLARDA DOLAŞIP SALDIRDI

Olay, dün saat 23.30 sıralarında şehir merkezinde meydana geldi. Sokaklarda dolaşan yaban domuzu, karşısına çıkan kişilere saldırarak panik yarattı.

YAYA GEÇİDİNDE SALDIRI KAMERADA

Domuzun Turgut Özal Bulvarı’nda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kişiye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yaşanan panik dikkat çekti.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Saldırıların ardından yaban domuzu bir süre sonra gözden kayboldu.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Diyarbakır'da korkunç olay: Hırçın at sahibini boğazından ısırarak ağır yaraladı!
Şırnak'ta kaçak operasyonu: Ele geçirilen altın, dolar ve euro miktarı dudak uçuklattı
Sokak ortasında dehşet: Evire çevire dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı!
Yaptırdığı "Prenses cilt bakımı" yüzünü öyle bir hale soktu ki: Oğlum bana "öcü" diyor!
Marmara denizinde endişe yaratan görüntü: Turuncuya dönüşen deniz için uzmanlardan açıklama geldi...
TikTok’ta “Karagül” adlı kullanıcı canlı yayın açıp terör estirdi!
Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk öldü, 1'i ağır yaralı!
