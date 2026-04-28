Şehire inen yaban domuzu 3 kişiyi hastanelik etti!
Batman’da korku dolu anlar: Şehir merkezine inen yaban domuzu, farklı noktalarda 3 kişiye saldırarak hastanelik etti.
Batman’da korku dolu anlar: Şehir merkezine inen yaban domuzu, farklı noktalarda 3 kişiye saldırarak hastanelik etti.
Yaya geçidinde bir kişiye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası domuz bir süre sonra gözden kayboldu.
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu, farklı noktalarda 3 kişiye saldırarak yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
SOKAKLARDA DOLAŞIP SALDIRDI
Olay, dün saat 23.30 sıralarında şehir merkezinde meydana geldi. Sokaklarda dolaşan yaban domuzu, karşısına çıkan kişilere saldırarak panik yarattı.
YAYA GEÇİDİNDE SALDIRI KAMERADA
Domuzun Turgut Özal Bulvarı’nda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kişiye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yaşanan panik dikkat çekti.
3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
GÖZDEN KAYBOLDU
Saldırıların ardından yaban domuzu bir süre sonra gözden kayboldu.
Altın fiyatlarında hareketlilik: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
İstanbul'da dev bankaya operasyon: 4 yönetici gözaltına alındı
Gülistan Doku dosyasında olay gelişme! Kilit ismin mesajları ortaya çıktı: Öteceğim lan her şeyi...