ABD-İsrail ve İran savaşının bedelini dünya ödüyor: Petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı!

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin durma noktasına gelmesi, küresel petrol arzının yaklaşık beşte birini risk altına sokarak Brent petrol fiyatını 104 dolar seviyesine taşıdı.

Petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için uluslararası destek çağrısına rağmen yatırımcıların odağı Ortadoğu’daki petrol altyapısına yönelik tehditlere çevrildi.

Petrol fiyatları 100 dolar altına düşmüyor: Savaşın üçüncü haftasında yükseliş sürüyor

Brent petrolünün varil fiyatı 1,27 dolar artarak yüzde 1,2 yükselişle 104,41 dolara çıktı. ABD ham petrolü (WTI) ise 54 sent yükselerek 99,25 dolar seviyesine ulaştı.

Her iki petrol kontratı da bu ay yüzde 40’tan fazla yükselerek 2022’den bu yana en yüksek seviyelerine çıktı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA ARZ KRİZİ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatını durdurması, küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin kesilmesine yol açarak tarihin en büyük arz kesintilerinden birini tetikledi.

ING emtia stratejistleri yayımladıkları notta, hafta sonu İran’ın en büyük petrol ihracat noktası olan Harg Adası’na düzenlenen ABD saldırılarının arz endişelerini artırdığını belirtti.

Analistler, saldırıların enerji altyapısından ziyade askeri hedeflere yönelik göründüğünü ancak İran petrolünün şu anda Hürmüz üzerinden geçen tek önemli akış olması nedeniyle risklerin sürdüğünü ifade etti.

İRAN’DAN MİSİLLEME: BAE’DE PETROL TERMİNALİ VURULDU

Hafta sonu Trump, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının geçtiği Harg Adası’na yeni saldırılar düzenlenebileceği uyarısında bulundu. Bu açıklamaların ardından Tahran yönetimi misilleme sinyali verdi.

İran’a ait insansız hava araçlarının Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fuceyre Limanı’ndaki önemli bir petrol terminalini vurduğu bildirildi. Kaynaklara göre saldırının ardından petrol yükleme faaliyetleri yeniden başladı ancak operasyonların tamamen normale dönüp dönmediği netlik kazanmadı.

Hürmüz Boğazı dışında bulunan Fuceyre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin günlük yaklaşık 1 milyon varil Murban ham petrolünü ihraç ettiği kritik bir enerji merkezi konumunda. Bu miktar küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 1’ine denk geliyor.

ABD’NİN ASKERİ SEÇENEKLERİ MASADA

SEB analisti Erik Meyersson, ABD’nin İran’a karşı yüksek riskli kara operasyonlarını değerlendirdiğini belirtti.

Meyersson’a göre seçenekler arasında nükleer tesislere baskın düzenlenmesi, Harg Adası petrol merkezinin ele geçirilmesi ve Hürmüz Boğazı’nı korumak için İran’ın güneyinin kontrol altına alınması gibi senaryolar bulunuyor.

Analist, bu seçeneklerin tamamının çatışmayı ciddi biçimde tırmandırabilecek adımlar olduğuna dikkat çekti.

ABD’DEN ULUSLARARASI GÜVENLİK ÇAĞRISI

Trump pazar günü yaptığı açıklamada, Washington’ın Hürmüz Boğazı’nı korumak için birçok ülkeyle görüşmeler yürüttüğünü ve diğer ülkelerin de enerji hattının güvenliği için sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

ABD’nin İran’la da temas halinde olduğunu belirten Trump, ancak Tahran yönetiminin savaşı sona erdirecek ciddi müzakerelere hazır olup olmadığından emin olmadığını ifade etti.

IEA REZERVLERİ DEVREYE ALIYOR

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Ortadoğu’daki savaşın petrol fiyatlarında yarattığı sert yükselişi dengelemek amacıyla 400 milyon varilden fazla stratejik petrol rezervinin piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Ajans, Asya ve Okyanusya ülkelerine ait rezervlerin hemen kullanılmaya başlanacağını, Avrupa ve Amerika’daki rezervlerin ise mart ayının sonunda piyasaya verileceğini duyurdu.

PİYASALAR SAVAŞIN GİDİŞATINI İZLİYOR

SEB analisti Meyersson, savaşın üçüncü haftasına girmesine rağmen net bir çözüm görünmemesinin küresel piyasalarda endişeyi artırdığını belirtti.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise çatışmanın “önümüzdeki birkaç hafta içinde” sona erebileceğini ve savaşın bitmesiyle petrol arzının toparlanarak enerji maliyetlerinin düşeceğini öngördüğünü söyledi.

Orhan Gencebay sevenlerini üzdü: Usta sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı! Orhan Gencebay'a ne oldu?

Antalya'da kaymakamlık binasında silahlı saldırı!

Tarih adamı İlber Hoca'ya veda: Törenin ardından Fatih Camisi Haziresi'ne defnedilecek