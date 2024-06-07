Kayıp çobanın, ayı saldırısında öldüğü ortaya çıktı!

Tunceli'de, günlerdir kayıp olarak aranan çobanın cesedine ulaşıldı. Hayvanlarını araziye çıkardıktan sonra eve dönmeyen çoban Ergün Yıldız’ın ayı saldırısı sonucu öldüğü ortaya çıktı

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Kayıp çobanın, ayı saldırısında öldüğü ortaya çıktı!

Tunceli'de, hayvanlarını araziye çıkardıktan sonra haber alınamayan çoban Ergün Yıldız’ın (42) cansız bedeni bulundu. Ön otopsisinde üzerinde pençe izleri saptanan Yıldız'ın ayı saldırısında öldüğü belirlendi.
Nazımiye ilçesi Geriş köyünde hayvanlarını otlatmak için dün sabah saatlerinde evinden ayrılan Ergün Yıldız'dan haber alınamaması üzerine, ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye jandarma timi, AFAD arama kurtarma personeli, gönüllüler ve 2 arama kurtarma aracı gönderildi.

Kayıp çobanın, ayı saldırısında öldüğü ortaya çıktı!

AYI PENÇELERİYLE CAN VERDİ

Ormanda ve sarp arazide 55 kişiyle yapılan 6 saatlik çalışmada, köyden 4 kilometre uzaklıkta, Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sedyeyle bölgeden alınan Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ön otopsisinde vücudunda pençe izleri bulunan Yıldız'ın ayı saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

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