Şişli’de korkunç olay! Mezuniyet kutlaması sırasında dev ekranın altında kaldılar!

Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda meydana gelen olayda, mezuniyet kutlamaları yapıldığı sırada onlarca kişinin üzerine dev led ekran devrildi. Korkunç olay sonucu 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Şişli’de korkunç olay! Mezuniyet kutlaması sırasında dev ekranın altında kaldılar!

Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnede yer alan dev ekran aniden insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Şişli’de korkunç olay! Mezuniyet kutlaması sırasında dev ekranın altında kaldılar!

DEV EKRANIN ALTINDA KALAN 6 KİŞİ YARALI KURTARILDI

Olay, saat 22.15 sıralarında, Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda meydana geldi. İddiaya göre; ELEV Vakfı Okulları'nın toplu mezuniyet töreni sonunda, sahnedeki fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin üzerine dev led ekran düştü. Olayda 6 kişi yaralandı.

Şişli’de korkunç olay! Mezuniyet kutlaması sırasında dev ekranın altında kaldılar!

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ELEV Vakfı Okulları'nın sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı. Bir okul müdür ve öğretmen de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şişli’de korkunç olay! Mezuniyet kutlaması sırasında dev ekranın altında kaldılar!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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