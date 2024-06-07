Şişli’de korkunç olay! Mezuniyet kutlaması sırasında dev ekranın altında kaldılar!

Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnede yer alan dev ekran aniden insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale etti.
DEV EKRANIN ALTINDA KALAN 6 KİŞİ YARALI KURTARILDI
Olay, saat 22.15 sıralarında, Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda meydana geldi. İddiaya göre; ELEV Vakfı Okulları'nın toplu mezuniyet töreni sonunda, sahnedeki fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin üzerine dev led ekran düştü. Olayda 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ELEV Vakfı Okulları'nın sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı. Bir okul müdür ve öğretmen de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı! İşte açıklanan oran...
Kredi notu düşük olanlara müjde! Bunları yapın kredi notunuz yükselsin
Görüşme teklifi kimden geldi? Erdoğan-Akşener görüşmesi İYİ Parti'de rahatsızlık mı yarattı!
Kırmızı bültenle aranıyordu! Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Macaristan'dan İadesini bekliyoruz
KAYNAK: Bölge Gündem Haber