Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı! İşte açıklanan oran...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni faiz kararını açıkladı: Tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye çekti.
TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, banka, Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki faiz) uygulanan faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.
Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz indirimi sonrası döviz depo alım faiz oranı tüm vadelerde yüzde 4'ten yüzde 3,75'e, döviz depo satım faiz oranları ise 1 hafta vadede yüzde 6'dan yüzde 5,75'e, 1 ay vadede yüzde 6,5'ten yüzde 6,25'e düşürüldü.
AMB, Perşembe günü gerçekleştirilen toplantı sonrasında mevduat faizini yüzde 4'ten yüzde 3,75 seviyesine indirmişti.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber