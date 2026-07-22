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CHP'ye veda edecekler mi? Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer tarafını seçti!

CHP'de Özgür Özel'in yeni parti kurma kararı sonrası gözler büyükşehir belediye başkanlarına çevrildi. Peki, Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer CHP'ye veda edecek mi? İşte dikkat çeken detaylar...

CHP'ye veda edecekler mi? Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer tarafını seçti!
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CHP'ye veda edecekler mi? Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer tarafını seçti!

CHP'de Özgür Özel'in yeni parti kurma kararı sonrası gözler büyükşehir belediye başkanlarına çevrildi. Peki, Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer CHP'ye veda edecek mi? İşte dikkat çeken detaylar...

CHP'ye veda edecekler mi? Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer tarafını seçti!
Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Özgür Özel'in kuracağını açıkladığı yeni partiye katılmayacağını belirtti. Mansur Yavaş'ın ise CHP'de devam edeceği iddia edildi.
CHP'de Özgür Özel'in yeni parti kurma kararı sonrası gözler büyükşehir belediye başkanlarına çevrildi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Özgür Özel'in kuracağını açıkladığı yeni partiye katılmayacağını belirtti.

CHP'ye veda edecekler mi? Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer tarafını seçti!

Karalar, siyasi mücadelesini Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdüreceğini söyledi.

"CHP'DE KALACAĞIM"

Gazeteci Hilal Köylü'ye konuşan Karalar, "Yeni Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna, "CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok. Mücadele, Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan CHP'de sürdürülmeli." yanıtını verdi.

MANSUR YAVAŞ İDDİASI!

Özgür Özel'in yeni parti ile yürüyeceğini açıklamasının ardından Mansur Yavaş, Vahap Seçer, Cemil Tugay gibi belediye başkanlarının hangi partide yer alacağına dair kulislerde konuşulan ilk bilgiler ortaya çıktı.

En çok konuşulan isimlerden birisi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğini yaptığı CHP'de kalma eğiliminde olduğu iddia edildi.

Mersin'den Vahap Seçer ve İzmir'den Cemil Tugay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alarak CHP'de kalma kararı aldı.

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