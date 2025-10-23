Son dakika! Ekim ayı faiz kararı açıklandı: İşte güncel faiz oranı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39.50'ye düşürdü.

Merkez Bankası bugün piyasaların merakla beklediği faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son dönemlerde yaptığı açıklamalarda sık sık fiyat istikrarı ve kararlılık vurgusu yaptı.

100 BAZ PUAN İNDİRİM GELDİ!

Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel 100 baz puan indirdi.

TCMB, Ekim toplantısında faizde 250 baz puanlık indirime gitmişti.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 11 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

YABANCI KURUMLAR NE BEKLİYORDU?

Deutsche Bank, in Touch Capital, JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC Bank, Barclays 100 Baz puan faiz indirimi yapılmasını bekliyordu.



Standard Chartered Bank, Capital Economics 250 baz puan faiz indirimi yapılabileceğini belirtmişti.



Bloomberg Economics, Citibank, Dekabank Deutsche, ING Group, Morgan Stanely, Oxford Economics, Societe Generale ise 150 baz puan faiz indirim ön görüyordu.

