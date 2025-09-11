Son dakika! Bakanlık duyurdu: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı!

  1. Anasayfa
Son dakika! Bakanlık duyurdu: Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Haberi, Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak duyurdu. Milyonlarca öğrencinin gözü KYK yurt başvuru sonuç ekranındaydı. Sorgulama ekranı aktifleşti. İşte detaylar...

YURT BAŞVURU SORGULAMA

Devlet yurdu başvuru sonuçları mail veya basılı olarak adaylara duyurulmayacak. e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama işlemleri yapılacak.

Yurt başvuru sonuçlarına "https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama" linkinden ulaşılabilecek.
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyenlerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

Güvence bedeli ve gün bazında yatak ücretini içeren ilk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösterebiliyor. GSB Yurt kayıt işlemleri 13 Eylül'de sona erecek.

YURT KAYIT İŞLEMLERİ

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, yurt kayıt işlemlerini 13 Eylül saat 23.00’e kadar, e-Devlet’te yer alan ‘Yurt Kayıt İşlemleri’ hizmetindeki taahhütnameyi onaylayarak tamamlaması gerekiyor.

KYK YURT YEDEK BAŞVURUSU

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek olup, öğrenciler her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güncellenen yedek sırasını takip edebilecek.
Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım isteyebilir.

