Marmara Bölgesi'nde soruldu: AK Parti mi CHP mi? İşte dikkat çeken anket sonucu!

ORC Araştırma'nın Ekim 2025 Marmara Bölgesi anketine göre; CHP yüzde 33,5 ile birinci, AK Parti yüzde 32,1 ile ikinci sırada yer aldı. MHP yüzde 6,6, DEM Parti yüzde 6,1, İYİ Parti ise yüzde 5,9 oranında destek gördü.