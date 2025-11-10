Kadim kültürlerin buluşma noktası oldu! Pendik Memleket Günleri’ne 100 Binin Üzerinde Ziyaretçi Katıldı

Kültürel değerlerin tanıtıldığı etkinliklere 100 binin üzerinde vatandaş iştirak etti. Memleket Günleri kapsamında katıldığı programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Bu katılımı görünce artık bunu geleneksel hale getirmek mecburi oldu.” diyerek etkinliğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğinin müjdesini verdi.

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen “Pendik Memleket Günleri, Kadim Kültürümüzün İzinde” Programı, 17 Ekim - 9 Kasım tarihleri arasında Pendik Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi. Pendik’te merkezi bulunan 32 hemşehri derneğinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin dört bir yanından kültürel değerler, yöresel lezzetler ve geleneksel sanatlar tanıtıldı. Program boyunca 100 binden fazla ziyaretçi, etkinliklere katılarak memleket havasını doyasıya yaşadı. Etkinlik alanında kurulan stantlarda, Pendikliler yöresel lezzetleri deneyimleme fırsatı buldu. Hemşehri dernekleri, kendi bölgelerine özgü gelenekleri, müzikleri ve ürünlerini ziyaretçilerle paylaşarak renkli bir atmosfer oluşturdu.

“Daha büyük mekanlarda sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz”

Memleket Günleri kapsamında katıldığı programda konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Hemşehri derneklerimizle, hemşehrilerimizle bir araya geldik. Onların bu coşkusunu, heyecanını, bu katılımı görünce artık bunu geleneksel hale getirmek mecburi oldu. İnşallah, bundan sonraki süreçte daha güzel ortamlarda, daha büyük mekanlarda sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz.” dedi.

İBB’nin izin vermemesi üzerine yer değişikliği yapılmıştı

Daha önce 10 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında Pendik Sahil Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan etkinlik, İBB’nin gerekçe göstermeden alan kullanımına izin vermemesi nedeniyle iptal edilmişti. Ancak Pendik Belediye Başkan Ahmet Cin’in STK’larla aldığı ortak kararla etkinliğin Pendik Millet Bahçesi’nde yapılmasına karar verilmişti.

