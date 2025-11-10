Kadıköy’de kıskançlık krizine giren kadın, sokak ortasında diğer kadını yaktı!

İstanbul Kadıköy’de bir eğlence mekânı önünde, akıl almaz bir olay yaşandı... Sevgilisini kıskanan bir kadın arkadaşlarıyla masada oturan kadını kolonya döküp yaktı...

İstanbul Kadıköy’de bir eğlence mekânı önünde, kıskançlık nedeniyle bir kadın, Gözde Yılmaz’ı başından yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Genç kadın ağır yaralanırken, saldırgan kısa sürede yakalanıp tutuklandı.

İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekânının önünde 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, kıskançlık yüzünden dehşet dolu bir saldırıya uğradı.

Olay, Gözde Yılmaz’ın arkadaşlarıyla oturduğu sırada, yanına yaklaşan bir kadının elindeki yanıcı maddeyi başına dökmesiyle başladı. Saldırgan, Yılmaz’a, “Sen benim sevgilimle mi berabersin?” diyerek çakmakla ateşe verdi. Yılmaz, vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşarak ağır yaralandı.

SALDIRI ÖNCESİNDE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Gözde Yılmaz, arkadaşlarıyla dışarıda oturduğu sırada telefonla kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmesinin hemen ardından, yanına gelen kadın saldırgan, elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz’ın başına döktü. Kısa süre sonra, “Sen benim sevgilimle mi berabersin?” diyerek, Yılmaz’ı ateşe verdi. Saldırgan, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi hızla bölgeden uzaklaştı.

ARKADAŞLARI YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Alevler içinde kalan Gözde Yılmaz’a ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Yangını söndürmeye çalışan arkadaşları, panik içinde durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, vücudunun büyük bir kısmında üçüncü derece yanıklarla tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavi süreci devam eden Yılmaz’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

TANIKLAR OLAYI ANLATTI

Ekol TV'den Gamze Şimşek’in haberine göre, olay anına tanıklık eden Mehmet Bedirhan Uçak, saldırıyı şu şekilde anlattı:

“Masada oturuyorduk, bir anda tanımadığımız bir kadın geldi. Elindeki yanıcı maddeyi arkadaşımızın üzerine döktü ve ateşe verdi. Altı kişi birlikte söndürmeye çalıştık ama çok zordu. Arkadaşımızın vücudu neredeyse tamamen yandı, hâlâ hastanede acı çekiyor.”

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın hemen ardından kaçan saldırgan, polis ekiplerinin yürüttüğü hızlı çalışmalar sonucu kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

