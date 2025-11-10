Tarım Kredi Marketten cepleri rahatlatacak dev indirim: 22 Kasım'a kadar devam edecek indirimli fiyat listesi
Vatandaşın daha ucuza alışveriş yapabilmesi için belli aralıklarla yapılan indirimli ürün satış kampanyalarına devam ederek, vatandaşın ceplerini rahatlatacak ve 22 kasıma kadar devam edecek yeni bir indirimli fiyat listesini yayınladı, İşte King ekvator şofben, hometech elektrikli yatay ve dikey ısıtıcı, saeex mega power cyclone filitreli elektrik süpürge, ve daha bir çok indirimli ürün listesi.