Pendik’te Off-Road Yarışları Nefesleri Kesti

Pendik’te düzenlenen 2025 Avni İnce Extreme Kupası 3. Ayak Off-Road Yarışları, dev arazi araçlarının zorlu parkurları aştığı anlarda adrenalin dolu görüntülere sahne oldu. Pendik Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen organizasyonda, engelleri aşarken havaya fırlayan araçlar nefesleri kesti.

Pendik Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Osmanlı Off-Road Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 2025 Avni İnce Extreme Kupası 3. Ayak Pendik/İstanbul Off-Road Yarışları dün başladı.

Dev 4x4 arazi araçları, trafiğe kapalı parkurda oluşturulan birbirinden zorlu engelleri hatasız ve kısa sürede aşmaya çalıştı. Çok sayıda kişinin heyecanla seyrettiği Off Road Yarışları'nda adrenalin had safhaya çıktı.

Dev arazi araçlarının zorlu engelleri aşmaya çalıştığı anlar adeta nefes kesti. Her yaştan izleyiciler, yarışlara ara verildiği esnada dev arazi araçlarıyla fotoğraf çekildi. İlk günkü yarışların ardından Pazar günü gerçekleşecek yarış sonunda kazanan ve dereceye girenler belli olacak.

“Bu spor, hayatı öğretiyor”

Etkinliğe izleyici olarak katılan Adnan Ofluoğlu: “Pendik’te düzenlenen çok başarılı bir yarış, engeller, parkur gerçekten çok güzel. Gençlerin hayatta başarılı olabilmesi için bu gibi sporları yapması lazım. Sebebi şu: ne zaman atak ne zaman sabır göstermesi gerektiğini bu spor öğretiyor. Gereksiz hırs ve hız hayatlarını mahveder. Kontrollü bir şekilde geçersen her şey düzgün olur.” diye konuştu.

“Gençler caddelerde değil, etaplarda gazlasınlar”

Etkinliğe yarışmacı olarak katılan Osman Metin: “Pendik’te bu parkurun ufak tefek zorlayacağı yerler var; ama bizi zorlayacağını düşünmüyorum. Bu organizasyon ile Pendik halkını mutlu etmeye çalışıyoruz. Gençler ise caddelerde gazlayacaklarına bu gibi etaplarda gazlasınlar.” şeklinde konuştu.