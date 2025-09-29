Kabine toplanıyor: Gündem yoğun, işte masadaki kritik başlıklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Gündem yoğun, işte masadaki kritik başlıklar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Kritik toplantıda iç ve dış politikadaki sıcak gelişmeler, BM temasları, Meclis’in yeni yasama yılına dair hazırlıklar ve İsrail’in Gazze’ye saldırıları masaya yatırılacak.

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem maddesi Terörsüz Türkiye hedefi olacak. Silah bırakma sürecindeki son durum ve Meclis'teki komisyon çalışmaları masaya yatırılacak. Ayrıca toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada ABD ziyareti ve Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Kabine, Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Süreçte gelinen aşama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısında ele alınacak. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıda, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları da görüşülecek. Silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbarat raporları ışığında analiz edilecek.

Terörsüz Türkiye hedefini yakından ilgilendirmesi sebebiyle Suriye'deki gelişmeler de masaya yatırılacak. Terör örgütlerinin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden olası faaliyetlerine ilişkin bölgeden gelen istihbarat raporları değerlendirilecek.

Haberin Devamı

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

Ayrıca toplantıda dünyanın gözü önünde eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atan ve 65 bini aşkın masum insanı katleden İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal planına karşı atılabilecek adımlar ele alınacak. Bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye girişi için atılacak adımlar konuşulacak.

ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti de kabinenin gündeminde yer alacak diğer maddelerden bir tanesi.

Beyaz Saray'da gerçekleşen Erdoğan-Trump zirvesinde ele alınan başlıklar ve imzalanan anlaşmalara ilişkin bilgi verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrasında yapacağı açıklamada, ABD ziyaretine ilişkin mesajlar vermesi de bekleniyor.

Hatay'da katliam gibi kaza: Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı!

Kiracısıyla birbirine girmişti: Hülya Avşar'ı mahkeme haklı buldu

2018 yılında 1 kilo altın almıştı: O vatandaş şimdi servetine servet kattı!