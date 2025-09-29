Kiracısıyla birbirine girmişti: Hülya Avşar'ı mahkeme haklı buldu

Hülya Avşar, Sarıyer Büyükdere'deki dairesi için kiracısıyla yaşadığı kira artışı anlaşmazlığını mahkeme kararıyla çözüme kavuşturdu. 2019'da 6 bin TL olan kira bedeli zamanla 25 bin TL'ye yükselmişti, ancak Avşar daha yüksek bir artış talep edince taraflar arasında uyuşmazlık çıktı.