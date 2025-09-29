  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Hatay'da katliam gibi kaza: Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı!

Hatay'da katliam gibi kaza: Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı!

Hatay'da katliam gibi kaza: İskenderun ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen yayalara çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hatay'da katliam gibi kaza: Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı!
Yayınlanma:

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen yayalara çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hatay'da katliam gibi kaza: Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 RS 018 plakalı otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde, kaldırımda yürüyenlere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'da katliam gibi kaza: Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı!

YAYALARDAN 3'Ü HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yayalardan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hatay'da katliam gibi kaza: Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı!

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde kazada hayatını kaybedenlerin; 26 yaşındaki tır şoförü İbrahim Halil Çolak, tır şoförü Ali Dönmez ve tır şoförü Ahmet Altunpak olduğu belirlendi.

Kiracısıyla birbirine girmişti: Hülya Avşar'ı mahkeme haklı bulduKiracısıyla birbirine girmişti: Hülya Avşar'ı mahkeme haklı buldu

2018 yılında 1 kilo altın almıştı: O vatandaş şimdi servetine servet kattı!2018 yılında 1 kilo altın almıştı: O vatandaş şimdi servetine servet kattı!

Masada kritik görüşme: Trump'ın 21 maddelik ateşkes teklifi üzerine Netanyahu'dan ilk açıklama!Masada kritik görüşme: Trump'ın 21 maddelik ateşkes teklifi üzerine Netanyahu'dan ilk açıklama!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Bakan Yerlikaya son verileri açıkladı: İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Yerlikaya son verileri açıkladı: İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Erdoğan'ın ABD ziyareti olay yarattı: CNN Türk'te gazeteciler birbirine girdi!
Erdoğan'ın ABD ziyareti olay yarattı: CNN Türk'te gazeteciler birbirine girdi!
Kabine toplanıyor: Gündem yoğun, işte masadaki kritik başlıklar
Kabine toplanıyor: Gündem yoğun, işte masadaki kritik başlıklar
Biz bize yeteriz: 29 Eylül 2025 Pazartesi merak edilen güncel gazete manşetleri...
Biz bize yeteriz: 29 Eylül 2025 Pazartesi merak edilen güncel gazete manşetleri...
Artık utanmazlık halt safada: Sosyal medyada büyük tepki çeken o kişi tutuklandı!
Artık utanmazlık halt safada: Sosyal medyada büyük tepki çeken o kişi tutuklandı!
Borsa İstanbul'da hareketli dakikalar: İkinci dalga operasyonda 11 kişi gözaltına alındı!
Borsa İstanbul'da hareketli dakikalar: İkinci dalga operasyonda 11 kişi gözaltına alındı!
CHP 6 ismi ihraç etti! Gürsel Tekin: ''Hodri meydan!'' dedi
CHP 6 ismi ihraç etti! Gürsel Tekin: ''Hodri meydan!'' dedi