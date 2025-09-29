Hatay'da katliam gibi kaza: Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı!

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen yayalara çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 RS 018 plakalı otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde, kaldırımda yürüyenlere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YAYALARDAN 3'Ü HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yayalardan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde kazada hayatını kaybedenlerin; 26 yaşındaki tır şoförü İbrahim Halil Çolak, tır şoförü Ali Dönmez ve tır şoförü Ahmet Altunpak olduğu belirlendi.

