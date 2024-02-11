Kabine gündeminde neler var? 12 Şubat kabine toplantısı

Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de Kabine toplantısı yapılacak. Gündemdeki konular, enflasyonla mücadele, 12 yıl sonra Mısır ziyareti, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı'nın Irak ziyaretleri ve ABD'den F-16 tedarik süreci olacak.

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Kabine gündeminde neler var? 12 Şubat kabine toplantısı

Yaklaşık dört hafta sonra Kabine Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ana konusu olarak ekonomiyi ele alacak.

Enflasyonla mücadele ve yeni yöntemler hakkında konuşulacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ve 14 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyaretlerin planlanması da ele alınacaktır.

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İsrail'in Gazze'ye Saldırısı

İsrail'in Gazze saldırılarını durdurması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

F-16

Kabine toplantısında tartışılacak diğer konulardan biri de F-16'ların tedarik ve modernizasyon süreci. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Türkiye'nin talebine itiraz etmemesinin ardından satışa ilişkin sürecin başlamasına izin verdi.

Bununla birlikte, kabinede teknik süreçlere ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın önce Irak'a bir dizi ziyarette bulundu.

O ziyaretlerin sonuçları ve Irak'ta PKK'nin varlığını sona erdirmek için yapılabilecek şeyler tartışılacak.

Toplantının bitmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına çıkacak.

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