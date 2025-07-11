Son dakika! Öğrenciler sabırsızlıkla bekliyordu: LGS sonuçları açıklandı, işte 2025 LGS sonuçları...

Son dakika! Öğrenciler sabırsızlıkla bekliyordu: LGS sonuçları açıklandı!

Son dakika: Milyonlarca öğrencinin ve velilerin beklediği sonuçlar açıklandı... LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, https://www.meb.gov.tr/ adresinde.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS Sınav sonuçlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinden 11 Temmuz'da saat 10.00’da açıklanacağını duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran'da yurt içi ve yurt dışındaki binlerce sınav merkezinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçlarını erişime açtı.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS sonuç ekranında adayların yüzdelik dilimleri, sınav puanları ve oturumda verdikleri doğru-yanlış cevap sayıları yer alıyor.

719 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

TERCİH HEYECANI BAŞLIYOR

Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, tercih heyecanı da başlıyor.

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Açıklanan takvime göre tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihlerinde alınırken yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

1 MİLYON 10 BİN 916 ÖĞRENCİ KATILDI

Bu yılki sınavda, toplam 1 milyon 10 bin 916 öğrenci, iyi bir lisede eğitim görmek için ter döktü.

İki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu.

Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.